Slovensko tepe do Matoviče za vítání Sputniku, premiér mluví o bratislavské kavárně

Slovensko obletěly neobvyklé záběry. Premiér Igor Matovič na letišti v Košicích osobně společně s ministrem zdravotnictví Markem Krajčím přivítal první dodávky ruské vakcíny Sputnik V proti koronaviru. Do země je dopravilo armádní letadlo v pondělí v podvečer. Celá akce proběhla tajně. A vládní koalice se kvůli tomu dostala do vyhroceného sporu.

Ruský výrobce Sputniku zatím nepožádal o schválení Evropskou lékovou agenturu (EMA), přesto Matovič přímo na letišti oznámil, že Slovensko koupí celkem dva miliony dávek této vakcíny. V příštích dvou měsících má dorazit první milion, mezi květnem a červnem pak další. "Díky tomu Slovensko může urychlit očkování o více než 40 procent," tvrdí slovenský premiér s tím, že nemá problém nechat se touto látkou vakcinovat.

Země začne očkovat Sputnikem nejdříve za dva týdny a preparát nejprve musí projít kontrolou ústavu ŠÚKL. Slovensko očkovací látku může používat jako neregistrovaný lék na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Ze zemí Evropské unie tak postupuje zatím jen Maďarsko.

Kroky premiéra z hnutí OLaNO, který se rozhodl osobně "přivítat" první dodávku Sputniku, vyvolaly na slovenské politické scéně bouři. Kritici připomínají, že Matovič podobně nevítal příjezd jiných vakcín, kterými se na Slovensku už očkuje.

Ministr zahraničí Ivan Korčok, kterého do vlády nominovala menší strana Svoboda a solidarita, v úterý ruskou vakcínu označil za nástroj hybridní války. "Ani mě, ani nikoho z vlády nenapadlo vítat vakcíny, které k nám přišly z jiných států. Mohli jsme být při příletu americké, německé nebo britsko-švédské vakcíny, ale neudělali jsme to, protože to nedává smysl," dodal. Podle jeho slov nejde o to, odkud vakcína pochází, ale o fakt, že není v EU řádně registrovaná. "Sputnik V o registraci v EU ani nepožádal, proto není taková politická pozornost této vakcíně namístě," upozornil Korčok.

V podobném duchu se vyjádřila také ministryně pro investice Veronika Remišová. Její strana Za lidi, která je s Matovičovým hnutím v koalici, se staví proti tomu, aby se na Slovensku očkovalo vakcínami, které EMA neschválila. "Je absurdní, jakým způsobem Igor Matovič vakcínu vítal. Neudělal to při příletu žádné jiné vakcíny. Je to obrovské zklamání," zkritizovala premiéra Remišová.

V úterý večer se sejde předsednictvo strany Za lidi a bude kvůli nákupu Sputniku jednat o odchodu z vlády. "Znechucená a zklamaná nejsem jen já, ale víc členů naší strany," cituje její slova slovenský Denník N. Podle Remišové musí strana přijmout "zásadní rozhodnutí".

"Podrazil Evropskou komisi"

Slovenský premiér kritiku odmítá a tvrdí, že dodávky Sputniku ochrání životy. "Jak probrat bratislavskou kavárnu v karanténě z letargie? Koupit bez jejich laskavého svolení Sputnik," vzkázal kritikům na Facebooku.

Krajčí už povolil použitie ruskej vakcíny, zodpovednosť bude na lekárovi https://t.co/J2CVTKtw6O pic.twitter.com/aFmUcwRMEF — Denník SME (@denniksme) March 2, 2021

Proti Matovičovi vzápětí ostře vystoupil bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Napsal, že předseda vlády zahodil zahraničněpolitickou reputaci Slovenska za hlavu a způsobil tím velké škody. "Podkopávat to, co funguje, tedy přispívat k destrukčním záměrům Číny nebo Kremlu, je jednání, které ohrožuje jak budoucnost EU, tak i Slovenska. Nevím, zda si to pan Matovič uvědomuje, ale svým chováním podrazil Evropskou komisi," doplnil expremiér.

Do premiéra se opřela i šéfredaktorka deníku SME Beata Balogová. Podle ní premiér doufá, že Sputnik vyřeší "tragickou situaci, která nastala po mizerném zvládnutí pandemie".

"Koho budou očkovat neregistrovanou vakcínou? Bude možné ji odmítnout? Budou mít lidé, kteří vakcínu odmítnou, evropský očkovací průkaz?" klade otázky ve svém komentáři.

Sputnik je levnější, tvrdí Matovič

Slovensko se podobně jako jiné členské země EU potýká s nedostatkem vakcín, v současnosti Bratislava používá jen očkovací látky s registrací od EMA. Dosud bylo v zemi alespoň první dávkou očkováno přes 305 000 lidí, tedy více než pět procent populace.

Podle Igora Matoviče dvě dávky Sputniku V stojí 19,95 dolaru (zhruba 430 korun), a jsou tak levnější než už používané očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

O dodávky ruské vakcíny se zajímá také Česko. Prezident Zeman o ni po dohodě s premiérem Andrejem Babišem požádal šéfa Kremlu a podle víkendového zpravodajství televize CNN Prima News řekl, že ruská vakcína by mohla do Česka dorazit v nejbližší době.