„Spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou.“ OSN chce nahradit Mercatorovo zobrazení

Valné shromáždění OSN v pátek schválilo rezoluci o nahrazení Mercatorova zobrazení na mapách světa mapami, které by přesněji odrážely skutečnou velikost jednotlivých zemí. Dokument předložily africké státy s cílem vyvrátit vnímání tohoto kontinentu jako méně významné oblasti. V pátek o tom informovala agentura Reuters.
Rezoluce byla přijata Valným shromážděním OSN poměrem hlasů 164 ku jednomu. Šest států se hlasování zdrželo. Pouze Spojené státy byly proti a uvedly, že návrh prosazuje „ideologickou agendu“ a odvádí pozornost od „skutečných problémů mezinárodního míru, prosperity či dobrých vztahů“.
V čele iniciativy za změnu mapy je Togo. Rezoluce navazuje na kampaň Africké unie za omezení používání Mercatorova zobrazení, které zkresluje relativní velikost zemí tím, že zvětšuje ty, které leží blíže k pólům.
V důsledku toho se Grónsko jeví přibližně stejně velké jako Afrika, ačkoli Afrika je asi 14krát větší. Systém zobrazení vytvořil v 16. století kartograf a matematik Gerhard Mercator pro námořní navigační mapy.
„Spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou,“ řekl agentuře Reuters před hlasováním togský ministr zahraničí Robert Dussey. Rezoluce prosazuje projekci „Equal Earth“, která přesněji zachycuje velikost kontinentů.
Není právně závazná a „v žádném případě nezpochybňuje používání Mercatorovy projekce pro námořní a leteckou navigaci, pro kterou zůstává plně vhodná,“ uvedlo togské ministerstvo.
Mercatorova mapa se ve školách stále hojně používá, ale Togo doufá, že do konce roku změní své školní učebnice zeměpisu, sdělil Dussey agentuře Reuters. V příštích měsících se zástupci Toga chtějí setkat s představiteli dalších zemí Africké unie, a spojenci z jiných kontinentů, aby s nimi prodiskutovali možnosti širšího využití nového systému zobrazování map.
Do debaty by se podle Dusseyho měly zapojit také technologické společnosti. Dussey spojil kampaň za přijetí této mapy s širšími africkými snahami vyrovnat se s dědictvím kolonizace, přičemž zdůraznil, že se nejedná o útok na Evropu ani na žádnou jinou civilizaci.
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