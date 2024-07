"Během třiceti minut by přestali existovat." Expert popsal nebezpečí číhající v KLDR

Sankce OSN vůči Severní Koreji měly podle bezpečnostního analytika Vlastislava Břízy naposledy vliv před 20 lety, přestože pro evropské země by podobná opatření měla fatální dopad. "Zde by se rozpadl režim, způsobilo by to revoluce. V Severní Koreji, která je od 40. let vedena tvrdou rukou, to ale takový efekt nemá. Kim Čong Unovi je jedno, že statisíce lidí umírají hladem," doplňuje Bříza.

