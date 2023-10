Chytli jsme se do pasti. Jedna důležitá věc o Rusku mnoha lidem uniká, říká Romancov

Představa, že se Rusů doopravdy dotýká to, že nyní kvůli západním sankcím nemohou tolik cestovat, je skutečně iluzorní, míní politický geograf Michael Romancov. Zdůrazňuje, že téměř 80 procent obyvatel Ruské federace svou vlast za život stejně nikdy neopustilo. "Tohle je zase jen naše západní představa - že když nemůžu cestovat, tak na to konto se mi hned žije špatně," podotýká v rozhovoru.

"My sami jsme se tady chytli do pasti, když říkáme, že sankce uvalil celý svět. Kéž by to byl celý svět," podotýká Michael Romancov. | Video: Tým Spotlight

Omezení cestování se podle něj dotýká jen velmi malé části Rusů. Ti ale na Západ nevyráželi až tolik kvůli cestovatelským zážitkům, ale spíše kvůli praktičtějším záležitostem - například k lékaři. "Takže dneska oni jezdí k zubaři třeba do Spojených arabských emirátů. Jezdí do Turecka, Arménie, Kazachstánu, Thajska. Jasně, že možná pro řadu z nich je příjemnější jet na Riviéru než do Phúketu do Thajska, ale oni si zvyknou," míní expert.

Západní sankce podle něj běžní Rusové tolik nepociťují. A to i proto, že stále na světě existují země jako Čína nebo Indie, které k omezením nepřistoupily. "My sami jsme se tady chytli do pasti, když říkáme, že sankce uvalil celý svět. Kéž by to byl celý svět," podotýká v pořadu Spotlight.

V rozhovoru se Světlanou Witowskou dále mluvil například o tom, že Ukrajinu v příštím roce možná čeká volba nové hlavy státu. Ačkoliv se současný prezident Volodymyr Zelenskyj těší velké podpoře, podle experta by v čele země raději zůstat neměl. Mezi Ukrajinci se dle jeho názoru nachází člověk, který by mohl Zelenského ve funkci nahradit. "Kdyby Vladimir Putin v roce 2008, kdy mu vypršel jeho druhý mandát, odešel, tak by dneska Rusko bylo někde úplně jinde. Zelenskyj může tuhle chybu opakovat," tvrdí Romancov.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30-4:27 Může podle politického geografa Michaela Romancova aktuální konflikt mezi Izraelem a Hamásem nějak proměnit ruskou agresi na Ukrajině? Jaké má Putin na Blízkém východě zájmy?

4:27-10:58 Jaké postoje zaujímá při izraelsko-palestinském konfliktu Rusko, Saúdská Arábie a Turecko? A co podle Romancova tyto postoje znamenají?

10:58-15:40 Proč v Rusku podpora války na Ukrajině neklesá, když zvážíme informace o počtu mrtvých ruských vojáků a sankce? Proč dle Romancova Rusové na své životní úrovni nepocítili skoro žádnou změnu a Západ se na to nedívá správnou optikou.

15:40-19:43 Co by Rusové považovali za úspěch v pokračující invazi na Ukrajinu a jak to, že má Putin stále tak vysokou podporu? Existuje něco, co by jeho režimem mohlo otřást?

19:43-21:45 Jací jsou Ukrajinci podle Romancova národ? Jsou nám svou mentalitou blíž než Rusové?

21:45-25:19 Co čeká prezidenta Zelenského, kterému příští rok vyprší mandát, a co by podle Romancova byla nejlepší možnost pro Ukrajinu z hlediska toho, kdo bude dál zastávat prezidentskou funkci?