Karas varuje před nebezpečím pro svět: Noví partneři Ruska jsou nevyzpytatelní

"Jestli čeká Ukrajinu krvavé léto? Bohužel čeká. Ti, kteří si mysleli, že to bude rychlá válka, brzy zjistili, že je to chybné a mylné. Příkladem je i Vladimir Putin," potvrzuje bývalý zpravodaj v Rusku Miroslav Karas. Podle něj válka po dvou a půl letech pokračuje se stejnou intenzitou a nic nenasvědčuje tomu, že by boje v průběhu letoška mohly polevit. Varuje ale před novými spojenci Ruska.

32:37 Spotlight Aktuálně.cz - Miroslav Karas | Video: Tým Spotlight