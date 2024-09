Západ dělá obrovskou chybu. Bezpečnostní situace je velmi vážná, varuje analytička

"Třetí světovou válkou se hrozí už od prvního dne invaze. Putin vyhrožuje pomyslným červeným čudlíkem už od úplného počátku a zatím k tomu bohudík nedošlo. Do určité míry je to myslím taková šikana, ale na lehkou váhu by se to určitě brát nemělo," varuje konzultantka v oblasti obrany Kristina Soukupová. Současná bezpečnostní situace je podle ní opravdu velmi vážná a neděláme v rámci ní dost.

26:32 Spotlight Aktuálně.cz - Kristina Soukupová | Video: Tým Spotlight