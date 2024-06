Říct pravdu je nepřípustné. Novinář řekl, čeho se Putin nejvíc bojí u svých generálů

Všichni Ukrajinci starší 17 let musí být zaregistrováni k vojenské službě, napsal ve středu deník Ukrajinska pravda. Podle redaktora zahraniční redakce Českého rozhlasu Ondřeje Soukupa jde ale spíše o symbolické než praktické opatření, "Neznamená to, že by měli být povoláváni. Je to spíš snaha udělat pořádek v systému registrací a zjistit informace, které vojenské správy doteď neměly," říká Soukup

16:24 Spotlight News - Ondřej Soukup. | Video: Tým Spotlight