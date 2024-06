Ukrajinci se připravují na další vpád Rusů. Reportér z místa popsal tvrdé boje

Reportér Aktuálně.cz Martin Novák vyrazil na Ukrajinu do místa, kam moc novinářů nejezdí - do Sumské oblasti při ruské hranici. "Zuří tu docela tvrdé boje, Ukrajinci jsou připraveni na to, že sem Rusové znovu vpadnou po zemi podobně jako nedávno v Charkovské oblasti," popisuje Novák, který napadenou zemi navštívil již po několikáté od začátku války v únoru 2022.

Spotlight News - Martin Novák | Video: Tým Spotlight