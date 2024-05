Novinář popsal hodiny po útoku na Fica: Naprosto přes čáru. Hlavní boj teprve začne

„Na dalším postupu slovenských politiků se ukáže vyspělost slovenské demokracie. Pokud budou schopni nevyužívat útok jako nástroj politického boje, můžou si říct, že těžkou zkouškou prošli se ctí,“ míní hlavní analytik HN Martin Ehl o situaci po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. „I někteří vládní politici dobře vědí, že hodně záleží, jak budou situaci zvládat.” dodává Ehl.

Analytik dále kritizuje zveřejnění záběrů "výslechu" útočníka po zatčení: "Připomnělo mi to záběry zadržených teroristů z Ruska po nedávných útocích v Moskvě, to bylo naprosté porušení jakékoliv profesní etiky a pravidel. Policisté ho mají zadržet, vyslechnout a chovat se k němu jako k zadrženému v uvozovkách slušně, nemají pouštět informace. To bylo podle mě přes čáru," uvádí analytik a doplňuje, že záznam se mu zdá jako sestříhaný a manipulativní.

Lekce pro Česko je podle analytika jednoznačná: "Být v politické práci, včetně kampaně, mnohem opatrnější a odpovědnější. A nemyslím si, že k tomu v Česku směřujeme, naopak se tu používají čím dál drsnější metody a toto může být výsledek," dodává novinář.

Události kolem postřelení slovenského premiéra Roberta Fica sledujeme v podrobné online reportáži.