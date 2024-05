Šikana i hrubé chování na Eurovizi. Že to není o politice? Naivní, tvrdí novinář

Letošní ročník hudební soutěže Eurovize byl jedním z nejkontroverznějších v její historii. Protesty vyvolala například účast Izraele nebo vyloučení reprezentanta Nizozemska. „Potřeba cenzurovat veškeré projevy publika byla přehnaná a myslím si, že to bude mít ještě dopad na to, jak bude soutěž vypadat v příštích letech," říká editor kulturní rubriky Seznam Zpráv Jonáš Zbořil.

"Otázkou je, jestli celá apolitičnost, celý její koncept není úplně naivní. Jestli by nebylo lepší si přiznat, že apolitičnost takové soutěže nastavit nejde, a prostě se k tomu postavit čelem," komentuje Zbořil postup Evropské vysílací unie, která soutěž pořádá. "Právě to je možná největší kontroverzí Eurovize 2024, že veškeré to politické pnutí se snažila potlačit, schovat se před ním a tvářit se, že neexistuje," doplňuje.

Novinář zároveň o největším nesportovním přenosu na světě mluví jako o vhodné příležitosti pro politická gesta: "Přijde mi to jako perfektní místo pro to si vyříkávat nebo ujasňovat nějaké politické tenze. Je to jedna z mála platforem, kde si lidi mohou říct 'štve mě tahle země, tahle politická situace' a udělat to skrz show," dodává Zbořil.

Takovou situaci vyvolal konflikt v Pásmu Gazy. "Že byl Izrael druhý v diváckém hlasování, mi přijde absolutně nepřekvapivé," komentuje novinář vysokou podporu blízkovýchodní země s odůvodněním, že u řady hlasujících šlo o čistě politický postoj. "Spousta lidí se zapřela a řekla si, teď jsou tady propalestinské nálady, tak já budu na just hlasovat pro izraelskou účastnici. To opět potvrzuje, že celá soutěž není apolitická, ale naopak velmi politická, a je to tak v pořádku," dodává.

