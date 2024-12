Analytik o "brutální proměně" německého modelu: Co bylo, končí a my se s ním svezeme

“Posledních třicet let jsme žili v iluzi, že je svět postavený na pravidlech v mezinárodních vztazích, na ekonomické globalizaci a že je to takzvaná win-win situace pro každého, kdo se toho účastní,” hodnotí analytik HN a autor knihy Probouzení Martin Ehl. Pravidla, kterými se Evropa svazuje, podle něj ostatní porušují. “Cesta je víc pragmatismu a méně ideologie,” radí evropským lídrům.

"My se tady v Evropě utápíme především v různých ideologických a technokratických sporech. Řešíme detaily a uniká nám celek," myslí si novinář Hospodářských novin a za příklad dává i to, jak si Česko vybírá "podivné spojence", na kterých se v minulosti stávalo více či méně závislé. Analytik negativně hodnotí především ekonomickou závislost země na Německu, která se podle něj dostává do kritického bodu.

"Teď probíhá naprosto brutální proměna německého ekonomického modelu dříve postaveného na levném ruském plynu, levných ruských energiích, čínském trhu a ochraně Američany. Tohle všechno teď končí a myslím, že my se s Německem bohužel hodně svezeme," varuje Ehl, podle kterého ale má Česko oproti svému většímu sousedovi jednu malou výhodu. "Německo totiž udělalo chybu a ta spočívá v odmítání digitalizace čehokoliv," vysvětluje analytik, že oproti tomu Česká republika na tom s digitalizací není až tak špatně.

V rozhovoru se Světlanou Witowskou Ehl hodnotí také to, jaká je podle něj pravděpodobnost, že nás zasáhne přímý vojenský konflikt. K válce, jako ji známe z obrázků z Ukrajiny nebo Sýrie, by podle něj dojít nemělo, pokud bude dodržen jeden základní předpoklad. "My musíme být natolik odolní jako společnost a vojensky a ekonomicky silní, aby nikoho ani nenapadlo tu sílu testovat," vysvětluje novinář s jistou obavou, jestli toho budou evropské země schopny.

