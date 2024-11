Zprávy z týlu: Rusy se nedaří zastavovat, Ukrajinu čeká náročná zima, říká expert

"Podle zpráv, které přicházejí z týlu, bude zima pro ukrajinskou stranu poměrně velmi náročná. Jen s obtížemi se daří zastavovat ruský postup," říká bezpečnostní analytik Jan Ludvík. Napadené zemi chybí kromě potřebné techniky především vojáci, které se Rusům daří posílat znovu na pole mnohem rychleji. "Rusové mají navrch, ale platí za to velkou cenu," dodává expert.

"V opotřebovávací válce rozhoduje to, kolik vojáků jedna i druhá strana ztrácí a jak moc je dokáže doplňovat. Zatím tedy bohužel platí, že ruské ztráty jsou sice obrovské, ale schopnost Ruské federace je doplňovat je taková, že její armáda se nezmenšuje a dokonce se podle odhadů spíš mírně zvětšuje," tvrdí analytik a dodává, že současná ukrajinská mobilizace se nedaří tak, jak by si vedení země či západní spojenci přáli.

V rozhovoru expert popisuje i to, jakou taktiku Ukrajiny nepovažuje za příliš šťastnou. "Ukrajina má tendenci zasahovat cíle, které jsou pro Rusko politicky citlivé. V té válce to ale moc nepomůže," myslí si Ludvík, podle kterého takové oplácení Rusům za to, že zasahují ukrajinská města a civilisty, může sice Ukrajince těšit, ale zároveň může zvyšovat podporu válce. "Ruští vojáci si řeknou: Ti zlí Ukrajinci jsou takoví, jak nám říká televize," popisuje expert.

Pokud jde o změnu politického vedení ve Spojených státech, Ludvík tvrdí, že podpora Ukrajině by v určité formě mohla pokračovat i po nástupu nové prezidentské administrativy. To, jak byla pomoc za Joe Bidena nastavena, totiž podle něj do jisté míry svazuje jeho nástupci Donaldu Trumpovi ruce.

"Jeho politika vůči Ukrajině může být velmi divoká. Ale ve chvíli, kdy něco funguje, tak se to bude Trumpovi hůře měnit, protože ani republikánští voliči si nepřejí ruskou dominanci nad Ukrajinou," vysvětluje odborník, který ovšem vnímá fakt, že Trump bude po Evropě chtít, aby financování pomoci zaštítila ona.

A jaká je podle analytika reálná varianta míru? "Ukrajinská strana definuje vítězství jako osvobození všech okupovaných teritorií. To je opravdu téměř říše fantazie," říká Ludvík a dodává, že velmi pravděpodobně bude z historického hlediska konflikt na Ukrajině vnímán spíš jako vítězství Rusů.

Naráží tak na variantu, že Ukrajina zůstane existovat jako suverénní stát z části anektovaný Ruskou federací výměnou za nějaké bezpečnostní záruky. "To nemožné není," uzavírá bezpečnostní analytik.

