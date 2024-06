Ostřelování a desítka mrtvých. Může za tím být závist souseda, pravidla války se mění

Každá válka má pravidla, na Ukrajině se ale pomalu mění. Za raketovými útoky se tam podle všeho objevuje i práce kolaborantů, kteří dávají ruské straně záminky - a to končí i smrtí civilistů. "Poslední cesta mi připomněla začátek invaze. Pocítila jsem výbuchy v samotném městě. S tím počítáte, když jste na frontě, ale ve městech to nebývá," říká po návratu z Charkova zpravodajka ČT Darja Stomatová.

I po dvou a půl letech od začátku ruské invaze je podle Stomatové válka na Ukrajině velmi bolestivá. S přibývajícím časem odhaluje pokračující konflikt problémy, jakými jsou korupce nebo rozdílné dopady na společnost. Při poslední návštěvě bombardovaného Charkova se reportérka často setkávala s otázkami místních na chybějící protivzdušnou obranu. "Jak je možné, že v Kyjevě mohou lidé chodit do obchodu a nebát se, že na ně něco přiletí," uvádí reportérka častou výtku obyvatel Charkova.

I přes to, že lidé v těchto podmínkách žijí už více než dva roky, není podle Stomatové možné mluvit o zvyku. Charkovčané se s válkou ale naučili žít. "Je to každodenní součást, ve které hraje roli spíše ruská ruleta, kdy jdete nakoupit nebo jdete na večeři a nevíte, jestli to bude váš poslední nákup nebo poslední večeře. A tak to na Ukrajině funguje," popisuje reportérka.

Právě o takové události natočila během své poslední cesty reportáž. Po útoku ruského raketového systému Iskander zbyly z rekreačního střediska poblíž Charkova pouze trosky, zemřelo při něm také deset civilistů. Dle zjištění reportérky vedla k útoku informace, že se v resortu nebo jeho okolí nachází vysoce postavená osoba. "Někdo může někoho nahlásit jenom proto, že má pocit, že je bohatší nebo se mu daří lépe," prozrazuje novinářka.

Hranice mezi tím, co je během války ospravedlnitelný krok a co už ne, se podle reportérky mění. "Pravidla se posouvají, i strategie a taktika se mění. Každá cesta je jiná a z každé cesty si odnáším specifický pocit toho, co se na Ukrajině děje," uzavírá Stomatová.

Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:10 Jak bolestivá je válka na Ukrajině dva a půl roku od vypuknutí konfliktu? Zvykli si Ukrajinci na válku? Jak Darja Stomatová prožívá návštěvy Ukrajiny? A byl útok na ukrajinské rekreační středisko ukázkovou ilustrací nevyzpytatelného ruského chování?

05:10-09:25 Má válka na Ukrajině ještě nějaké hranice a pravidla? Lze vůbec podávat věrohodné zprávy o stavu na frontové linii? Co si pod "divokou bitvou", jak prezident Zelenskyj nazval ofenzivu u Charkova, máme představit? A může se Charkovská oblast stát terčem mohutnější ofenzivy?

09:25-12:29 Jak se Charkov od začátku války proměnil? Kdo z něj nejčastěji odchází? Připravila válka Stomatovou o některé blízké osoby? A lze se proti negativním emocím nějak obrnit?

12:29-16:44 Jak moc patrná je devastace ukrajinské infrastruktury? V jakém stavu se nachází ukrajinské zdravotnictví? A dochází Ukrajincům trpělivost?

16:44-23:06 V jakém stavu je nyní ukrajinská armáda? Má Česko mezi ukrajinskými vojáky opravdu tak dobrou pověst? A jak se v ukrajinské armádě projevuje únava, o které mluvil už i ukrajinský premiér Šmyhal?