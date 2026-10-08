Spor Zelenského se spojencem eskaluje. Země podnikla bezprecedentní krok

Jižní Korea stáhne svého velvyslance z Ukrajiny, oznámilo dnes jihokorejské ministerstvo zahraničí. Soul tak reaguje na prohlubující se diplomatický spor kolem ukrajinského předání severokorejských válečných zajatců do Jižní Koreje. Informovala o tom agentura AFP.
"Vláda se rozhodla stáhnout svého velvyslance z Ukrajiny. Doufá, že všechny dosud nevyřešené otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně, a bude v tomto směru pokračovat v jednáních s ukrajinskou stranou," uvedlo ministerstvo v prohlášení.
Připravujeme podrobnosti…
Salmonela v kuřecím z oblíbeného řetězce. Zkontrolujte mrazák, varuje inspekce
V obchodech už nejsou, v mrazáku je ale můžete mít ještě teď. Inspektoři našli salmonelu ve dvou šaržích kuřecího masa ze zahraničí, které se prodávalo v Lidlu. Jak poznáte, jestli se vás to týká?
„Jako ještě půl mega?“ Údajnou nahrávku radních ČT už řeší státní zástupci
Před pár dny se bývalý předseda Rady ČT u soudu přiznal, že v roce 2024 vyrazil do Karibiku slavit šedesátiny Pavla Tykače na pozvání miliardářovy manželky Ivany. Tím ale účinkování Pavla Matochy před spravedlností neskončilo. Státní zástupce otevřel kauzu nahrávky, která údajně zachycuje hlasy Matochy a radního Romana Bradáče debatující spolu způsobem, jenž může naznačovat korupční jednání.
Rusko odmítá další posílení NATO v Pobaltí. Podle Moskvy by šlo o eskalaci
Rusko by pokládalo případné rozmístění dalších sil Severoatlantické aliance v Pobaltí za eskalaci, varovala ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. O zřízení americké vojenské základny na svém území usiluje Litva, kde se dosud američtí vojáci, vyslaní k posílení východního křídla NATO a k odstrašení případné ruské agrese, střídají podle rotačního principu.