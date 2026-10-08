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Zahraničí

Spor Zelenského se spojencem eskaluje. Země podnikla bezprecedentní krok

ČTK
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Jižní Korea stáhne svého velvyslance z Ukrajiny, oznámilo dnes jihokorejské ministerstvo zahraničí. Soul tak reaguje na prohlubující se diplomatický spor kolem ukrajinského předání severokorejských válečných zajatců do Jižní Koreje. Informovala o tom agentura AFP.

Volodymyr Zelenskyj a I Če-mjong
Volodymyr Zelenskyj a I Če-mjong Foto: Reuters – Koláž: Aktuálně.cz
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"Vláda se rozhodla stáhnout svého velvyslance z Ukrajiny. Doufá, že všechny dosud nevyřešené otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně, a bude v tomto směru pokračovat v jednáních s ukrajinskou stranou," uvedlo ministerstvo v prohlášení.

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