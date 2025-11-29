Spor rakouských jeptišek "squaterek" s církví po útěku z domova důchodců pokračuje

Sestry Bernadette (88), Regina (86) a Rita (82) jsou od svého návratu do kláštera 4. září aktivní na sociální síti Instagram, kde mají přes 100 tisíc sledujících. Jeptišky tvrdí, že byly do pečovatelského domu převezeny proti své vůli v prosinci 2023, a rozhodly se vrátit do svého bývalého kláštera svépomocí, což vyvolalo rozhořčení církevních představitelů.
Příběh jeptišek vyvolal celosvětový zájem. Jejich podporovatelé a bývalí žáci klášterní školy jim pomáhali s jídlem, elektřinou i sociálními sítěmi a zveřejňovali videa z jejich každodenního života.
Probošt Markus Grasl z kláštera Reichersberg trojici řádových sester už dříve vyzval, aby se vrátily do domova pro seniory, a uvedl, že jejich rozhodnutí vrátit se do kláštera je zcela nepochopitelné. Tento týden jim prostřednictvím právníků předložil návrh řešení s podmínkou, že přestanou zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích.
"Určitě s tím nesouhlasíme. To nemohu svým spolusestrám udělat a moje spolusestry by mi to také neudělaly," řekla sestra Bernadette stanici ORF.
Další podmínkou návrhu bylo, že klášter musí být opět respektován jako uzavřený prostor. Osoby, které nepatří k řádu, by tam podle probošta už neměly mít přístup. Na oplátku mělo být sestrám umožněno v klášteře zůstat a byla by jim zajištěna 24hodinová zdravotnická péče a duchovní podpora kněze.
Předložený návrh se všemi podmínkami právník jeptišek označil za nevýhodnou smlouvu. Uvedl, že svým klientkám doporučí, aby nabídku nepřijaly, což řeholnice udělaly.
Příběh tři jeptišek z Goldensteinu vyvolal mezinárodní zájem a ženy v klášteře navštěvovalo mnoho novinářů mimo jiné i z BBC a CNN, což samy označily za poněkud vyčerpávající.