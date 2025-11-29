Zahraničí

Spor rakouských jeptišek "squaterek" s církví po útěku z domova důchodců pokračuje

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Téměř čtvrt roku poté, co se tři rakouské jeptišky ve vysokém věku vzepřely své diecézi a uprchly z pečovatelského domu zpátky do svého bývalého kláštera Goldenstein nedaleko Salcburku, jim církevní autority navrhly, že mohou v klášteře zůstat mimo jiné pod podmínkou, že přestanou zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích. Jeptišky tento návrh odmítly.
Snímky z Instagramu sester.
Snímky z Instagramu sester. | Foto: repro Instagram / @nonnen_goldenstein

Sestry Bernadette (88), Regina (86) a Rita (82) jsou od svého návratu do kláštera 4. září aktivní na sociální síti Instagram, kde mají přes 100 tisíc sledujících. Jeptišky tvrdí, že byly do pečovatelského domu převezeny proti své vůli v prosinci 2023, a rozhodly se vrátit do svého bývalého kláštera svépomocí, což vyvolalo rozhořčení církevních představitelů.

Příběh jeptišek vyvolal celosvětový zájem. Jejich podporovatelé a bývalí žáci klášterní školy jim pomáhali s jídlem, elektřinou i sociálními sítěmi a zveřejňovali videa z jejich každodenního života.

Související

Jeptišky uprchly z pečovatelského domu zpět do svého kláštera, teď jsou instahvězdy

jeptišky, Rakousko, Goldenstein, klášter, Instagram

Probošt Markus Grasl z kláštera Reichersberg trojici řádových sester už dříve vyzval, aby se vrátily do domova pro seniory, a uvedl, že jejich rozhodnutí vrátit se do kláštera je zcela nepochopitelné. Tento týden jim prostřednictvím právníků předložil návrh řešení s podmínkou, že přestanou zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích.

"Určitě s tím nesouhlasíme. To nemohu svým spolusestrám udělat a moje spolusestry by mi to také neudělaly," řekla sestra Bernadette stanici ORF.

Další podmínkou návrhu bylo, že klášter musí být opět respektován jako uzavřený prostor. Osoby, které nepatří k řádu, by tam podle probošta už neměly mít přístup. Na oplátku mělo být sestrám umožněno v klášteře zůstat a byla by jim zajištěna 24hodinová zdravotnická péče a duchovní podpora kněze.

Předložený návrh se všemi podmínkami právník jeptišek označil za nevýhodnou smlouvu. Uvedl, že svým klientkám doporučí, aby nabídku nepřijaly, což řeholnice udělaly.

Příběh tři jeptišek z Goldensteinu vyvolal mezinárodní zájem a ženy v klášteře navštěvovalo mnoho novinářů mimo jiné i z BBC a CNN, což samy označily za poněkud vyčerpávající.

 
Mohlo by vás zajímat

Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku

Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku

Tuší Izrael něco? Židovský stát se připravuje na masivní vlnu uprchlíků

Tuší Izrael něco? Židovský stát se připravuje na masivní vlnu uprchlíků

Medvěd v Japonsku zaútočil na muže na veřejném záchodku, ten se ubránil

Medvěd v Japonsku zaútočil na muže na veřejném záchodku, ten se ubránil

Zločince by mohly pomáhat kriminalistům vypátrat štěnice, ty skutečné

Zločince by mohly pomáhat kriminalistům vypátrat štěnice, ty skutečné
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rakousko jeptiška útěk klášter církev

Právě se děje

Aktualizováno před 29 minutami
Penězovod z Česka stále jede. Stovky miliard ročně mizí v zahraničí

Penězovod z Česka stále jede. Stovky miliard ročně mizí v zahraničí

Jen vloni z Česka do zahraničí odtekly dividendy v hodnotě 312 miliard korun. Největší podíl na této sumě přitom nemá automobilový průmysl.
před 43 minutami
Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku

Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku

Policie podle agentury Reuters uvedla, že 150 lidí je stále nezvěstných.
Aktualizováno před 1 hodinou
Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

ŽIVĚ
Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Radek Bartoníček
Radek Bartoníček

Komentář: Benda se může s Kubou krutě mýlit. Volání po změnách je v ODS větší, než si myslí

před 1 hodinou
Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

Končící ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala kárnou žalobu na soudce vyškovského okresního soudu Pavla Vrchu.
před 1 hodinou
Tuší Izrael něco? Židovský stát se připravuje na masivní vlnu uprchlíků

Tuší Izrael něco? Židovský stát se připravuje na masivní vlnu uprchlíků

Skoro 50 tisíc Židů ze zahraničí během dvou týdnů zaplaví Izrael - na takový scénář se nyní připravuje izraelský Národní úřad pro mimořádné události.
před 2 hodinami
Ogier je podeváté mistrem světa v rallye, vyrovnal Loebův rekord

Ogier je podeváté mistrem světa v rallye, vyrovnal Loebův rekord

41letý Sébastien Ogier se vrátil na rallyový trůn po čtyřech letech.
Další zprávy