Spor o novináře se vyostřuje. Merkelová požaduje propuštění Yücela z turecké vazby

před 1 hodinou

Angela Merkelová požaduje, aby Turecko propustilo německo-tureckého novináře Denize Yücela z tamní vazby. V té je od pondělí kvůli podezření z podpory terorismu. Merkelová se ve středečním projevu jasně postavila za svobodu tisku, která je podle ní nezpochybnitelnou součástí demokracie. Třiačtyřicetiletého novináře zatkla turecká policie před více než dvěma týdny a od té doby je zadržován.

Berlín - Angela Merkelová požaduje, aby Turecko propustilo německo-tureckého novináře Denize Yücela z tamní vazby. Německá kancléřka to ve středu řekla v projevu ve městě Demmin na severovýchodě Německa. Jde o zatím nejsilnější vyjádření Merkelové ke kauze, která zatěžuje již tak napjaté vztahy obou zemí.

Merkelová se jasně postavila za svobodu tisku, která je podle ní nezpochybnitelnou součástí demokracie. "Novináři musí mít možnost dělat svou práci, a proto tento večer myslíme také na Denize Yücela, který sedí ve vyšetřovací vazbě v Turecku, a jehož propuštění požadujeme, protože jsme přesvědčeni, že nedělal nic jiného než svou nezávislou novinářskou práci," prohlásila šéfka německé vlády za potlesku posluchačů.

Yücela, který je dopisovatelem německého listu Die Welt a má turecké i německé občanství, poslal v pondělí turecký soud do vyšetřovací vazby kvůli podezření z podpory terorismu. Němečtí politici i média postup tureckých úřadů považují za zlovůli, která má umlčet novináře, jenž se nebál psát kriticky o režimu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

"Představuje to zatížení našeho vztahu," řekl ve středu na tiskové konferenci mluvčí německé vlády Steffen Seibert. Připomněl, že Turecko je vázané dodržováním svobody tisku. "Spolková kancléřka a celá vláda očekává, že (Yücel) bude propuštěn tak brzy, jak jen to je možné," zdůraznil Seibert.

Třiačtyřicetiletého novináře zatkla turecká policie před více než dvěma týdny a od té doby byl až do pondělí zadržován, aniž se jeho případem zabýval soudce. V Turecku je od pokusu o puč z loňského léta možné držet podezřelé z terorismu ve vazbě až dva týdny jen na základě rozhodnutí policie. Soudce se do případu zapojil až v pondělí večer, kdy rozhodl o vyšetřovací vazbě. V té může být Yücel podle listu Die Welt až pět let.

Turecké úřady žurnalistu podezřívají z podpory teroristické organizace a ze zneužití dat. V případu jde podle všeho o Yücelovy zprávy o ministru energetiky Beratu Albayrakovi, který je Erdoganovým zetěm. Novinář při nich využil i soukromých e-mailů ministra, které publikovala skupina levicově orientovaných hackerů.

Podobným způsobem turecké úřady podle neziskových organizací i západních politiků postupují proti řadě kritiků, kteří jsou režimu nepohodlní. Díky široké turecké definici terorismu, jejíž změnu požaduje Evropská unie, mohou turecké úřady zatknout prakticky kohokoli. Výbor na ochranu novinářů (CPJ) uvádí, že nyní je v Turecku ve vazbě v souvislosti se svou prací přes 80 novinářů, což je více než v jakékoli jiné zemi.

Tomu, že by se turecká justice Yücela chystala v blízké době propustit, podle německých médií nic nenasvědčuje. Místopředseda CDU a Merkelové spolustraník Armin Laschet i proto ve středu požadoval, aby Berlín vzkázal Erdoganovi, že dokud Yücel nebude na svobodě, není v Německu vítán.

autor: ČTK