Spor Izraele a Palestiny by měl být vyřešen vytvořením dvou států, dohodli se účastníci konference

před 54 minutami

Účastníci pařížské konference, která se týkala izraelsko-palestinského konfliktu, se dohodli, že podpoří vytvoření dvou států. Znovu jednat by o tom měli na podobné akci, kde na rozdíl od nedělního setkání budou již přítomni i zástupci Izraele a Palestiny. Závěrečný dokument vyzývá Izraelce a Palestince, aby se zdrželi jednostranných kroků, které by mohly ohrozit výsledek jednání o statusu Jeruzaléma, o hranicích, bezpečnosti a uprchlících. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil konferenci za zmanipulovanou a bezvýznamnou.

Paříž - Účastníci nedělní blízkovýchodní konference v Paříži se dohodli, že do konce roku uspořádají další podobnou akci za účasti zainteresovaných stran. Podpořili vytvoření dvou států a varovali před následky jednostranných kroků. Vyplývá to ze závěrečného komuniké, o němž informovala agentura Reuters. Na jednání do Francie přijeli zástupci 70 zemí světa, Izrael ani Palestinci zastoupeni nebyli.

Konference měla podle organizátorů vyslat jasný vzkaz budoucímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že většina světa si přeje mírové uspořádání izraelsko-palestinského konfliktu a že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je vytvoření dvou států.

Francie také vzkázala Trumpovi, že jeho plán přesunout ambasádu USA v Izraeli do Jeruzaléma by mohl zmařit mírové úsilí. Komuniké se ale přímé kritiky ohlášeného amerického kroku zdrželo.

Závěrečný dokument vyzývá Izraelce a Palestince, aby podpořili vytvoření dvou států a zdrželi se jednostranných kroků, které by mohly ohrozit výsledek jednání o statusu Jeruzaléma, o hranicích, bezpečnosti a uprchlících.

Účastníci konference v komuniké přivítali kroky k dosažení míru na Blízkém východě včetně rezoluce Rady bezpečnosti, která odsuzuje osídlování palestinských území, jakož i veškeré formy terorismu.

Na konferenci byli zastoupeni všichni stálí členové Rady bezpečnosti, Spojené státy reprezentoval odcházející ministr zahraničí John Kerry. Zástupci nastupující Trumpovy vlády přítomni nebyli. Za Českou republiku se konference účastnil náměstek ministra zahraničí Václav Kolaja, sdělila mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Podle Netanjahua byla nedělní konference zmanipulovaná a namířená proti Izraeli. Označil ji rovněž za bezvýznamnou. Kerry v neděli podle úřadu izraelské vlády telefonoval Netanjahuovi, aby ho informoval o krocích USA "ke zmírnění formulací" dokumentu pařížské konference.

Ujistil ho prý, že nebudou přijaty žádné závěry na konferenci samé, ani následně na půdě Rady bezpečnosti OSN. "Spojené státy se postaví proti jakémukoli návrhu, který může být Radě bezpečnosti předložen," řekl podle izraelské vlády Kerry Netanjahuovi.

autor: ČTK