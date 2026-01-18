Spor Evropy s Trumpem se přiostřuje. EU zvažuje cla v hodnotě 93 miliard eur

Evropská unie uvažuje, že zavede na zboží z USA dovozní cla v hodnotě 93 miliard eur - v přepočtu 2,3 bilionu Kč. Mohla by také omezit přístup amerických společností na unijní trh. Uvádějí to zdroje britského deníku Financial Times. Plánem chce unie reagovat na cla, kterými hrozí americký prezident Donald Trump těm ze spojenců v NATO, kteří se staví proti jeho kampani za získání Grónska.
Trump chce Dánskem spravovaný arktický ostrov získat. Dánsku a sedmi dalším členským státům NATO stavějícím se na odpor v sobotu pohrozil, že od 1. února uvalí na jejich zboží dovážené do USA dodatečné desetiprocentní clo, které se od 1. června zvýší na 25 procent. Platit má podle něj do uzavření dohody o „kompletním a naprostém zakoupení Grónska.“
Odvetná opatření se podle zdrojů deníku Financial Times (FT) připravují s cílem poskytnout evropským lídrům páku na klíčových schůzkách s americkým prezidentem na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, které se koná příští týden. Celní seznam byl připraven loni, ale byl pozastaven do 6. února, aby se zabránilo plnohodnotné obchodní válce.
Jeho reaktivaci v neděli podle zdrojů FT projednávalo 27 velvyslanců států EU v Bruselu. Probírali také takzvaný nástroj proti ekonomického nátlaku (ACI), který může omezit přístup amerických společností na vnitřní trh a Evropská unie ho dosud nikdy nepoužila. Tuto možnost o víkendu zmínil francouzský prezident Emmanuel Macron.
„Pokud to bude pokračovat, máme k dispozici jasné nástroje odvetných opatření... (Trump) používá čistě mafiánské metody,“ řekl listu evropský diplomat, který se zúčastnil diskuse o opatřeních. „Zároveň chceme veřejně vyzvat k zachování klidu a dát mu příležitost ustoupit,“ pokračoval. „Poselství je... cukr a bič,“ dodal.
Paříž a Berlín společnou reakci koordinují. Jejich ministři financí se mají v pondělí setkat v Berlíně a poté odcestovat do Bruselu na setkání se svými evropskými protějšky, uvedl francouzský vládní úředník. „Tato otázka bude muset být projednána také se všemi partnery G7 pod francouzským předsednictvím,“ dodal.
