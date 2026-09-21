Spor dvou seniorů o lehátko na řecké pláži skončil tragicky. Zemřel 82letý muž

V Řecku v neděli zemřel 82letý muž poté, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky se 76letým mužem kvůli lehátku. S odvoláním na místní média to napsal web stanice BBC.
Spor o využívání lehátek na pláži Vuliagmeni asi 18 kilometrů jižně od centra metropole Atén přerostl v násilnou rvačku, do které se následně zapojili i další lidé.
Oběť podle jednoho ze svědků zřejmě čekala na další osoby a měla rezervované lehátko, což bylo nejspíše příčinou rozepře. Jiný svědek deníku Kathimerini řekl, že situace byla tak vypjatá, že křik byl slyšet až na druhém konci pláže.
Starší z mužů během rvačky zkolaboval a podle různých zpráv mu byla provedena resuscitace, použit byl i defibrilátor. Senior nakonec skončil v nemocnici, kde později zemřel. Mladší muž byl údajně za způsobení těžkého ublížení na zdraví zatčen spolu s 21letou ženou, která byla s ním, ta se ale později dostala na svobodu.
Podle svědků citovaných deníkem Ta Nea měla zakrvácený a oteklý obličej. Deník také napsal, že podle některých zaútočil starší muž na mladšího s ženou a poté dostal záchvat.
Úřady nyní vyšetřují, co vedlo k fyzické potyčce a co způsobilo mužovu smrt.
Mohlo by vás také zajímat: Babiš patrně překoná populární moderátory Stardance. Zvládl i Okamuru, Pavel vzdoruje
Putin udělal historickou změnu. „Režim je nervózní,“ říká expert. Bude mobilizace?
Ruské parlamentní volby potvrdily očekávaný scénář. Vládní strana Jednotné Rusko získala absolutní i ústavní většinu s 355 mandáty. V pořadu Spotlight to analyzoval Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Podle něj byl výsledek tohoto „kvazi-politického rituálu“ od začátku předem daný. Upozorňuje ale na některé pozoruhodné detaily – došlo například na historickou změnu.
Letadla už byla ve vzduchu. USA kvůli banální chybě málem rozpoutaly válku s Čínou
Ozbrojení vojáci se připravovali do akce a vojenská letadla už byla ve vzduchu. Americká armáda se letos na jaře chystala zasáhnout proti čínské lodi, která měla podle zpravodajských informací převážet materiál pro výrobu jaderných zbraní. Krátce před zahájením operace se však ukázalo, že šlo o falešný poplach způsobený chybou umělé inteligence.
Potěšil mě sparťan na radaru, říká Šenkeřík. Vypíchl i parádu v Olomouci
„Vyzdvihl bych nádherný gól ekvádorského útočníka Johna Mercada proti Olomouci. Krásně si míč sekl, když naznačil, že půjde do kličky, a obránce roztočil. A pak to trefil náramně. Takové góly chceme vidět,“ říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Trumpovi agenti postřelili kurýra a odvezli ho z nemocnice. „Chtějí se zbavit svědků,“ protestují kritici
Rozhořčení a protesty proti tvrdým postupům protiimigračního úřadu ICE vyvolal v texaském Austinu incident, při němž jeden z agentů postřelil kurýra, který právě doručoval zásilku. Osmadvacetiletý muž původem z Venezuely utrpěl vážná zranění, z nemocnice jej ale agenti transportovali do vazby, odkud má být vyhoštěn. Na případ v pondělí upozornil deník The Guardian.
Babišova vláda zavádí mimořádnou daň. Kvůli krizi přidá i další „osvědčené“ opatření
Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Kabinet reaguje na krizi globálního trhu s ropou.