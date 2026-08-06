Německo vyšetřuje pokus o vyvolání exploze na letišti v Lipsku

Vyšetřování incidentu na německém letišti Lipsko/Halle převzalo spolkové státní zastupitelství, které se zabývá nejzávažnější kriminalitou týkající se například ohrožení bezpečnosti. Informovala o tom ve čtvrtek agentura DPA. Úřad se sídlem v Karlsruhe má podle agentury podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze.
Podle DPA spolkové státní zastupitelství převzalo případ kvůli jeho zvláštnímu významu. Existuje podezření na pokus o detonaci výbušnin a na nebezpečné narušení letového provozu, zdůvodnil to úřad.
"Toto představuje vážný útok na dopravní a logistickou infrastrukturu v Německu," uvedl spolkový prokurátor v prohlášení a dodal, že dron znamenal hrozbu pro vnější i vnitřní bezpečnost Německa.
V noci na středu se u letiště srazilo letadlo s neznámým objektem a v areálu letiště byl nalezen dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov.
Spolková prokuratura ve čtvrtek uvedla, že dron objevený v areálu letiště byl vybaven profesionálními výbušninami a rozbuškou a dodala, že zahajuje vyšetřování případu, který označila za "závažný útok". Pokud jde o srážku letounu s objektem, šlo pravděpodobně také o dron, potvrdil úřad.
Německá média v průběhu čtvrtku nabídla rozporné informace o tom, zda bylo ukrajinské letadlo, u něhož zaměstnanci letiště našli dron s výbušninou, naložené vojenskou municí. Server zpravodajského magazínu Focus a agentura DPA však později napsaly, že německé ministerstvo vnitra toto tvrzení interně, a zatím neoficiálně, popřelo.
Také provozovatel lipského letiště, společnost Mitteldeutsche Flughafen AG, zprávy o munici dementoval. "Dotyčná letadla Antonov byla v době incidentu prázdná, a tedy bez nákladu," řekla deníku Leipziger Volkszeitung mluvčí společnosti Maret Montavonová. "Toto hodnocení odpovídá informacím, které máme od společnosti Antonov Logistics SALIS," dodala.
Podle informací agentury DPA od bezpečnostních zdrojů bylo potvrzeno, že výbušné zařízení v nalezeném dronu obsahovalo trhaviny Semtex a PETN. Plastická trhavina Semtex vyvinutá v Československu se používá při komerčních odstřelech. Za studené války se několikrát dostala do rukou teroristů.
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