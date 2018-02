před 2 hodinami

Novou generální tajemnicí Křesťanskodemokratické unie (CDU) se má stát dosavadní sárská ministerská předsedkyně Annegret Krampová-Karrenbauerová. Informovala o tom agentura DPA. Do funkce by měla být zvolena na stranickém sjezdu, který se bude konat 26. února v Berlíně a na němž by měli křesťanští demokraté rovněž hlasovat o nové koaliční smlouvě. Podle informací DPA regionální političku na funkci generální tajemnice v pondělí oficiálně navrhla šéfka CDU, kancléřka Angela Merkelová. Její návrh sklidil velký aplaus. Pětapadesátiletá Krampová-Karrenbauerová, blízká spojenkyně Merkelové, vystřídá ve vedoucí stranické funkci 43letého Petera Taubera, který post zastává od konce roku 2013.

autor: ČTK | před 2 hodinami

