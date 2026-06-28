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Zahraničí

Spojenec argentinského prezidenta Mileie odstoupil kvůli nepřiznaným příjmům z kryptoobchodů

ČTK

Blízký spolupracovník a spojenec argentinského prezidenta Javiera Mileie v sobotu oznámil svůj odchod z funkce kvůli nepřiznaným příjmům. Manuel Adorni byl šéfem kabinetu argentinské vlády a dlouho zastával i funkci mluvčího Mileiovy administrativy, píše agentura EFE. Prezident Adorniho několik měsíců hájil a odmítal ho odvolat z funkce.

Argentina honours "Malvinas' War" victims
Argentinský prezident Javier MileiFoto: REUTERS – Agustin Marcarian
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Adorni čelil kritikám od března, když média poukázala na to, že šéf vládního kabinetu vede velmi nákladný život, který není v souladu s jeho oficiálními příjmy. Adorni nakonec přiznal, že v prohlášeních neuvedl příjmy za zhruba půl milionu dolarů (10,7 milionu korun). Peníze si podle svého tvrzení vydělal mimo jiné obchodováním s kryptoměnami.

Podle vládního představitele se jednalo o omyl a peníze slíbil dodanit. V rezignačním dopise uvedl, že má čisté svědomí. Svůj krok odůvodnil tím, že chce chránit svou rodinu před neustálými útoky médií.

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Milei před nástupem k moci kritizoval korupci a přebujelý stát. Podle agentury Reuters se kauza začala promítat do popularity prezidenta, která v květnu zaznamenala pokles z 53 procent zaznamenaných loni na letošních 39 procent.

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