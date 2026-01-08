Spojené státy zažijí kvůli své migrační politice nižší růst populace, uvádí úřad

Spojené státy v příštích deseti letech zažijí nižší růst populace, a to kvůli přísnější migrační politice, kterou prosazuje administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z analýzy nezávislého Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO), na kterou upozornila stanice NPR. Do roku 2035 by Spojené státy měly mít 357 milionů obyvatel.
Současná lednová předpověď CBO uvádí, že americká populace se do deseti let zvýší ze současných 349 milionů lidí. Údaj pro rok 2035 je tak zhruba o sedm milionů lidí nižší než předpověď ze začátku loňského roku.
Hlavním faktorem, který vedl k revizi předpovědi, byl nižší vývoj přírůstku obyvatel kvůli migraci. "K těmto změnám vedly především vládní kroky učiněné po 20. lednu 2025," uvedl úřad. Ten den se úřadu prezidenta ujal Trump, který prosazuje od začátku své vlády restriktivní kroky vůči migraci.
Populace Spojených států roste v posledních letech především díky migraci, uvádí ve svém dokumentu CBO. Plodnost ve Spojených státech totiž v posledních 20 letech klesá a dostala se pod 2,1 dítěte. Tato úroveň je podle odborníků nutná pro nárůst populace bez vlivů migrace. V roce 2024 plodnost činila 1,6 dítěte a v roce 2007 to bylo 2,12 dítěte. Vedle klesajícího počtu narozených dětí ale klesá také počet úmrtí.
CBO očekává, že tempo růstu populace bude zpomalovat z 0,3 procenta ročně v dekádě 2026 až 2035 na 0,1 procenta ročně v následujících dekádách. V budoucnosti by americká společnost měla zaznamenat i postupné stárnutí. Právě skupina lidí ve věku nad 65 let bude podle úřadu vykazovat nejrychlejší růst v letech 2026 až 2056.
CBO používá kategorii populace spadající pod sociální pojištění. Ta obsahuje všechny lidi žijící na území Spojených států, ale také americké občany žijící v zahraničí.
Policisté našli osmnáctiletou ženu z Blanenska, která se v úterý nevrátila domů a ve středu ráno nepřišla do školy. Je nezraněná a v pořádku, uvedl na policejním webu mluvčí David Chaloupka. "I díky množství podnětů se dnes pohřešovanou podařilo vypátrat v sousední zemi, je nezraněná a v pořádku," napsal mluvčí.
Obava ministra zahraničí a předsedy strany Motoristé Petra Macinky, že by Ústavní soud (ÚS) při rozhodování o případné kompetenční žalobě stranil prezidentovi Petru Pavlovi, je podle předsedy soudu Josefa Baxy nesmyslná. Soud je nezávislý a nestranný, řekli Baxa i bývalý člen soudu Jaromír Jirsa. Kompetenční žaloba je jedna z možností, jak vyřešit patovou situaci kolem poslance Motoristů.
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Výstava Putinova klec, která prostřednictvím ilustrací přibližuje vybrané případy současných politických vězňů odsouzených v Rusku například za nesouhlas s agresí proti Ukrajině, bude od 15. ledna k vidění v Ostravě na Masarykově náměstí. Oznámila to Aneta Trojáková z Ostravského muzea, které se na pořádání podílí společně s organizací Gulag.cz.
Česká republika a Slovensko obnoví mezivládní konzultace. Novinářům to po společné schůzce v Bratislavě oznámili český premiér Andrej Babiš a jeho slovenský protějšek Robert Fico. Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek uvedl, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem potvrzuje obavy, že Andrej Babiš (ANO) posouvá zahraniční politiku České republiky směrem na východ.