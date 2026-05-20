Přeskočit na obsah
Benative
20. 5. Zbyšek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Spojené státy vznesly obvinění proti Raúlu Castrovi kvůli 30 let starému incidentu

ČTK

Spojené státy vznesly obvinění vůči dlouholetému kubánskému lídrovi Raúlu Castrovi. Ve středu to napsala agentura Reuters, která se odvolává na vysokého představitele americké vlády. Obvinění by se mělo týkat sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v roce 1996, kdy byl Castro ministrem obrany.

Bývalý kubánský prezident Raúl Castro na snímku z roku 2025.
Bývalý kubánský prezident Raúl Castro na snímku z roku 2025.Foto: Reuters
Reklama

Při sestřelení tehdy zahynuli čtyři lidé. Letouny vypravila americko-kubánská skupina Brothers to the Rescue, která v 90. letech pomáhala zachraňovat Kubánce snažící se na vratkých člunech emigrovat do Spojených států.

Havana tvrdila, že letouny sestřelila proto, že narušily kubánský vzdušný prostor. Podle Washingtonu se to ovšem stalo nad mezinárodními vodami. Také Organizace amerických států uvedla, že Kuba tím porušila mezinárodní právo. Podle stanice CBS letos v březnu oznámil floridský prokurátor, že případ znovu otevírá.

Související

Miamský úřad americké prokuratury dnes od 19:00 SELČ pořádá akci k připomenutí obětí incidentu. Ministerstvo spravedlnosti dříve bez podrobností uvedlo, že k této ceremonii vydá oznámení. Média očekávané prohlášení spojují se zveřejněním obvinění.

Spojené státy v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči kubánskému režimu, objevují se také spekulace o možné americké intervenci na ostrově.

Reklama
Reklama

Americký prezident Donald Trump také ve středu pohrozil, že Spojené státy nebudou ve své blízkosti tolerovat nepřátelský stát, který poskytuje útočiště zahraničním nepřátelským vojenským, rozvědným a teroristickým operacím. Castro, kterému je 94 let, je bez politické funkce, nadále však patří k nejmocnějším mužům v zemi.

Mohlo by vás zajímat: „Další na řadě je Kuba.“ Šéf CIA přiletěl do Havany s tvrdým Trumpovým ultimátem

Ředitel CIA John Ratcliffe jednal v Havaně s představiteli kubánského ministerstva vnitra. Video:Reuters | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump

ŽIVĚ Senát chce Trumpovi bez souhlasu Kongresu zabránit ve vedení války s Íránem

Americký Senát v úterý večer postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který se vleče už téměř tři měsíce.

„Na rukou Beneše ulpěla krev 23 tisíc československých občanů, kteří byli násilně odvlečeni do sovětských gulagů...“ pronesl jeden z aktivistů.
„Na rukou Beneše ulpěla krev 23 tisíc československých občanů, kteří byli násilně odvlečeni do sovětských gulagů...“ pronesl jeden z aktivistů.
„Na rukou Beneše ulpěla krev 23 tisíc československých občanů, kteří byli násilně odvlečeni do sovětských gulagů...“ pronesl jeden z aktivistů.

„Beneš má ruce od krve.“ Aktivisté v Brně natřeli jeho sochu načerveno

Čtyři moravští aktivisté ve středu odpoledne natřeli červenou barvou ruce sochy československého prezidenta Edvarda Beneše před právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Pověsili na něj také ceduli s nápisem „Český nácek, škůdce Moravy“, uvedl web iDNES.cz. Akce souvisí s plánovaným sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se uskuteční v závěru tohoto týdne v Brně, poprvé mimo Německo.

"Ukrajina se určitě ubrání a nyní je naším úkolem posílit náš stát, aby žádný z pěti ruských scénářů rozšíření války přes severní Ukrajinu nefungoval," zdůraznil prezident.
"Ukrajina se určitě ubrání a nyní je naším úkolem posílit náš stát, aby žádný z pěti ruských scénářů rozšíření války přes severní Ukrajinu nefungoval," zdůraznil prezident.
"Ukrajina se určitě ubrání a nyní je naším úkolem posílit náš stát, aby žádný z pěti ruských scénářů rozšíření války přes severní Ukrajinu nefungoval," zdůraznil prezident.

ŽIVĚ Rusko chystá ofenzivu na Kyjev. Mají připravených pět scénářů, upozornil Zelenskyj

Rusko podle ukrajinské rozvědky plánuje nové ofenzivy na Kyjev přes Černihivskou oblast, která na severu Ukrajiny hraničí s Ruskem a Běloruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uvedl po středeční poradě s veliteli ozbrojených sil. „Připravujeme reakce na každou možnou variantu nepřátelských akcí, pokud se Rusové skutečně odváží rozšířit svou agresi,“ řekl Zelenskyj.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama