Spojené státy vznesly obvinění proti Raúlu Castrovi kvůli 30 let starému incidentu

Spojené státy vznesly obvinění vůči dlouholetému kubánskému lídrovi Raúlu Castrovi. Ve středu to napsala agentura Reuters, která se odvolává na vysokého představitele americké vlády. Obvinění by se mělo týkat sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v roce 1996, kdy byl Castro ministrem obrany.
Při sestřelení tehdy zahynuli čtyři lidé. Letouny vypravila americko-kubánská skupina Brothers to the Rescue, která v 90. letech pomáhala zachraňovat Kubánce snažící se na vratkých člunech emigrovat do Spojených států.
Havana tvrdila, že letouny sestřelila proto, že narušily kubánský vzdušný prostor. Podle Washingtonu se to ovšem stalo nad mezinárodními vodami. Také Organizace amerických států uvedla, že Kuba tím porušila mezinárodní právo. Podle stanice CBS letos v březnu oznámil floridský prokurátor, že případ znovu otevírá.
Miamský úřad americké prokuratury dnes od 19:00 SELČ pořádá akci k připomenutí obětí incidentu. Ministerstvo spravedlnosti dříve bez podrobností uvedlo, že k této ceremonii vydá oznámení. Média očekávané prohlášení spojují se zveřejněním obvinění.
Spojené státy v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči kubánskému režimu, objevují se také spekulace o možné americké intervenci na ostrově.
Americký prezident Donald Trump také ve středu pohrozil, že Spojené státy nebudou ve své blízkosti tolerovat nepřátelský stát, který poskytuje útočiště zahraničním nepřátelským vojenským, rozvědným a teroristickým operacím. Castro, kterému je 94 let, je bez politické funkce, nadále však patří k nejmocnějším mužům v zemi.
