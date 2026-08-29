Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si část jejích zásob

Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to v sobotu americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social.
Trump rovněž sdělil, že jde o největší ropnou dohodu ve světové historii. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová dosažení dohody potvrdila. Dodala, že dohoda umožní výrazné zvýšení těžby ropy a přinese Venezuele rozsáhlé investice a daňové příjmy.
„Tato historická dohoda více než zdvojnásobí americké ropné zásoby, výrazně zvýší naše dodávky ropy a v dlouhodobém horizontu podstatně sníží ceny benzinu pro všechny Američany. Zároveň pomůže Venezuele pokračovat v cestě k obrovskému úspěchu a velké prosperitě,“ napsal Trump. Dohoda podle něj rovněž posílí vztahy mezi USA a Venezuelou.
Podrobnosti o dohodě zatím nejsou k dispozici. Z Trumpova prohlášení nicméně vyplývá, že do dohody je zapojen rovněž soukromý sektor. „Pro venezuelský lid tato dohoda přinese téměř 100 miliard dolarů (zhruba dva biliony korun) v soukromých investicích, zajistí tisíce dobře placených pracovních míst a podpoří obnovu venezuelské ekonomiky,“ napsal na síti X americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Rodríguezová označila dohodu za historický mezník ve vztazích mezi Venezuelou a USA. Na síti X rovněž uvedla, že dohoda „počítá s rozvojem 17 strategických polí s prokázaným potenciálem 65 miliard barelů ropy, investicemi v objemu přes 100 miliard dolarů a daňovými příjmy přes 209 miliard dolarů pro stát“.
Venezuela disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě, přesahují 303 miliard barelů. Těžba ropy v zemi však zůstává omezená, upozornila agentura AFP.
Trump je kvůli ceně paliv pod tlakem
Spojené státy výrazně posílily svůj vliv ve Venezuele po lednovém únosu prezidenta Nicoláse Madura. Caracas později přistoupil na dohodu, v rámci které se export venezuelské ropy uskutečňuje pod americkou kuratelou.
Američané zprostředkovávají prodeje venezuelské ropy do zahraničí, inkasují příjmy z prodejů, které pak předávají podle svého uvážení venezuelské vládě.
Trumpova administrativa je před blížícími se listopadovými volbami do amerického Kongresu pod tlakem kvůli vysokým cenám benzinu, které jsou důsledkem konfliktu s Íránem.
K Trumpově vítězství v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. V poslední době jsou ale mnozí Američané s Trumpovou politikou nespokojeni a viní prezidenta z vysokých cen u čerpacích stanic.
Průměrná cena benzinu v USA v pátek podle údajů motoristické organizace AAA činila kolem 4,09 dolaru za galon (zhruba 22,5 koruny za litr). Před začátkem války s Íránem se přitom ceny nacházely v blízkosti tří dolarů za galon.
Čtyři dolary za galon se všeobecně považují za důležitou psychologickou hranici, po jejímž překonání část amerických spotřebitelů mění své zvyklosti, například omezuje spotřebu pohonných hmot.
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