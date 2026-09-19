Spojené státy schválily prodej protivzdušných zbraní Ukrajině, dostane i úplnou novinku

Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej zbraní protivzdušné obrany na Ukrajinu v objemu 2,68 miliardy dolarů (zhruba 57 miliard korun).
Diplomacie to oznámila v prohlášení s tím, že nákup by Ukrajina financovala s pomocí evropských příspěvků a amerického grantového a půjčkového programu FMF.
Výdaje přes FMF by se v takovém případě započítaly jako americký příspěvek do rekonstrukčního a investičního fondu, na jehož vzniku se Washington s Kyjevem dohodly při uzavření smlouvy o využívání ukrajinského nerostného bohatství.
Ukrajina, která od února 2022 čelí ruské invazi, dlouhodobě usiluje o dodávky munice pro protivzdušnou obranu. Napadená země, jak americké ministerstvo zahraničí uvádí, požádala mimo jiné o klony střel systémů protivzdušné obrany S-300, střely GAM-67, laserem naváděné střely protivzdušné obrany s prodlouženým doletem, mobilní odpalovací zařízení či radary RPS 202 k boji proti dronům.
Portál Defense Express podotýká, že zmíněné klony střel do systémů S-300 jsou nové rakety navržené pro zmíněné komplety, které již Ukrajina používá. Web dále uvádí, že klon v tomto případě neznamená, že by to byla kopie někdejších sovětských či ruských raket, ale jde o střely nového designu s vylepšeným výkonem a s odlišným a moderním naváděcím systémem.
Za nový produkt zmíněný portál označil i střely GAM-67, ačkoli stejný název nesly americké protiradarové střely z nakonec nerealizovaného programu z 50. let minulého století. Nová střela středního dosahu by se mohla stát levnější a masově vyráběnou náhradou munice do protiletadlových systémů a kompletů protivzdušné obrany.
Souhlas s prodejem, který musí schválit ještě Kongres USA, zveřejnilo ministerstvo obrany USA v době, kdy americký prezident Donald Trump podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je označován za odkaz republikánského senátora Lindseyho Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny.
Konečná: Snažím se makat, šéfdiplomatka je šílená. Jela by jednat do Moskvy?
Evropská unie podle Kateřiny Konečné postrádá schopnost jednat s Moskvou i dalšími globálními hráči. Nezařazená komunistická europoslankyně v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz mluví o selhávání evropské diplomacie, kritizuje současné vedení unijní zahraniční politiky a říká, že bez nového přístupu k bezpečnosti se situace v Evropě nezlepší.
Němci volí v Berlíně a Meklenbursku. Výsledek může oslabit kancléře Merze
V Německu se v neděli konají dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD), v Berlíně Levice a Merzovi křesťanští demokraté (CDU).
Lehečka po euforii rýpal do kritiků. Berdych mluvil o nezaslouženém soupeři
Zápas jako přes kopírák. Čeští tenisté opět prohrávali po čtyřhře s Američany 1:2, přesto po roce opět postoupili mezi závěrečnou osmičku Davis Cupu. Jiří Lehečka pak připomněl kritiku volby tvrdého povrchu místo antuky. Kapitán Tomáš Berdych zase vzýval nápravu prapodivného losu.
Jak podnikatel Jan Tkáč stvořil české dračí bestsellery a dostává děti do přírody
V pátek odpoledne napěchuje Jan Tkáč krosnu knihami a vyráží do Beskyd. Balíčky se svými příběhy Kroniky beskydských draků schová na místa, která objevil během svých toulek po horách. Rodičům, kteří si je objednali, následně pošle souřadnice. Ti se pak s dětmi vydají do přírody a knížky si vyzvednou. Samozřejmě mohou i „postaru“ do knihkupectví.