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Zahraničí

Spojené státy schválily prodej protivzdušných zbraní Ukrajině, dostane i úplnou novinku

ČTK
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Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej zbraní protivzdušné obrany na Ukrajinu v objemu 2,68 miliardy dolarů (zhruba 57 miliard korun).

Patriot Missile System
ilustrační fotoFoto: Profimedia – APFootage / Alamy / Profimedia
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Diplomacie to oznámila v prohlášení s tím, že nákup by Ukrajina financovala s pomocí evropských příspěvků a amerického grantového a půjčkového programu FMF.

Výdaje přes FMF by se v takovém případě započítaly jako americký příspěvek do rekonstrukčního a investičního fondu, na jehož vzniku se Washington s Kyjevem dohodly při uzavření smlouvy o využívání ukrajinského nerostného bohatství.

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Ukrajina, která od února 2022 čelí ruské invazi, dlouhodobě usiluje o dodávky munice pro protivzdušnou obranu. Napadená země, jak americké ministerstvo zahraničí uvádí, požádala mimo jiné o klony střel systémů protivzdušné obrany S-300, střely GAM-67, laserem naváděné střely protivzdušné obrany s prodlouženým doletem, mobilní odpalovací zařízení či radary RPS 202 k boji proti dronům.

Portál Defense Express podotýká, že zmíněné klony střel do systémů S-300 jsou nové rakety navržené pro zmíněné komplety, které již Ukrajina používá. Web dále uvádí, že klon v tomto případě neznamená, že by to byla kopie někdejších sovětských či ruských raket, ale jde o střely nového designu s vylepšeným výkonem a s odlišným a moderním naváděcím systémem.

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Za nový produkt zmíněný portál označil i střely GAM-67, ačkoli stejný název nesly americké protiradarové střely z nakonec nerealizovaného programu z 50. let minulého století. Nová střela středního dosahu by se mohla stát levnější a masově vyráběnou náhradou munice do protiletadlových systémů a kompletů protivzdušné obrany.

Souhlas s prodejem, který musí schválit ještě Kongres USA, zveřejnilo ministerstvo obrany USA v době, kdy americký prezident Donald Trump podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je označován za odkaz republikánského senátora Lindseyho Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny.

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