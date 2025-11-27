Zahraničí

Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za Bidenovy administrativy

před 52 minutami
Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za předešlé administrativy prezidenta Joea Bidena. S odvoláním na ministerstvo vnitřní bezpečnosti o tom informuje agentura Reuters. Krok přichází poté, co ve středu v blízkosti Bílého domu Afghánec, který dříve ve své vlasti spolupracoval s Američany, střelbou vážně zranil dva členy Národní gardy.
"S okamžitou platností se zastavuje zpracování všech imigračních žádostí týkajících se afghánských státních příslušníků, a to na neurčito, dokud nebudou dále přezkoumány bezpečnostní a prověřovací protokoly," sdělila v prohlášení mluvčí ministerstva Tricia Mclaughlinová.

"Trumpova administrativa rovněž přezkoumává všechny azylové případy schválené za Bidenovy administrativy, která ve velkém měřítku selhala při prověřování těchto žadatelů," doplnila.

