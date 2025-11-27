Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za Bidenovy administrativy

"S okamžitou platností se zastavuje zpracování všech imigračních žádostí týkajících se afghánských státních příslušníků, a to na neurčito, dokud nebudou dále přezkoumány bezpečnostní a prověřovací protokoly," sdělila v prohlášení mluvčí ministerstva Tricia Mclaughlinová.
"Trumpova administrativa rovněž přezkoumává všechny azylové případy schválené za Bidenovy administrativy, která ve velkém měřítku selhala při prověřování těchto žadatelů," doplnila.
Šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe oznámil, že Afghánec podezřelý z postřelení gardistů v minulosti v Afghánistánu spolupracoval s americkou vládou včetně CIA.
Do USA přišel v rámci programu předešlé administrativy, která nechala do Spojených států evakuovat a přesídlit desítky tisíc Afghánců poté, co se v srpnu 2021 z této země stáhli američtí vojáci a moci se chopilo islamistické hnutí Tálibán.