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Zahraničí

Spojené státy pozastavily všechny lety, hlásí bezpečnostní incident

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Zahraničí,Anastasija Antonova
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Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v pátek odpoledne zastavil odlety ze všech letišť ve Spojených státech. Podle úřadu jde o reakci na „mimořádné okolnosti“ a důvodem je bezpečnost. Letadla mají zůstat na zemi do odvolání. O mezinárodních letech se rozhoduje případ od případu.

Reaganovo národní letiště, Washington DC, USA.
Ilustrační foto.Foto: Reuters
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V pátek na to upozornila televize CNN. Podle amerického ministra dopravy Seana Duffyho úřad lety zastavil kvůli problému s komunikací. Ten zasáhl všechna regionální střediska řízení letového provozu, která mají na starosti lety napříč zemí. Technici FAA teď závadu prověřují.

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Podle agentury Reuters FAA ještě před celostátním zákazem zastavil provoz v Chicagu, a to právě kvůli potížím s komunikací řízení letového provozu.

Zákaz zasáhl obrovské množství cestujících. Na zbytek pátku bylo podle The New York Times naplánováno přes 30 tisíc letů. I krátké přerušení podle deníku zpozdí tisíce z nich.

Pokud potrvá déle, aerolinky budou muset lety rušit, protože posádky narazí na zákonné limity pracovní doby. Dopady by se pak táhly celým víkendem. Na letišti v Denveru museli cestující i se zavazadly vystoupit z letadel. Někteří si přerezervovali let na další den, většina ale čekala na další zprávy.

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Komunikační systém FAA je přitom zastaralý. Kongres loni schválil 12,5 miliardy dolarů na jeho opravu, uvádí Reuters. FAA a Bílý dům v pátek požádaly Kongres o dalších 30,1 miliardy dolarů na řešení dalších problémů.

Celostátní zastavení letů je velmi vzácné. Naposledy ho FAA vyhlásil v lednu 2023, kdy selhal systém pro předávání informací pilotům. Předtím k tomu došlo jen po teroristických útocích 11. září 2001.

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