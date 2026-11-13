Spojené státy pozastavily všechny lety, hlásí bezpečnostní incident

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v pátek odpoledne zastavil odlety ze všech letišť ve Spojených státech. Podle úřadu jde o reakci na „mimořádné okolnosti“ a důvodem je bezpečnost. Letadla mají zůstat na zemi do odvolání. O mezinárodních letech se rozhoduje případ od případu.
V pátek na to upozornila televize CNN. Podle amerického ministra dopravy Seana Duffyho úřad lety zastavil kvůli problému s komunikací. Ten zasáhl všechna regionální střediska řízení letového provozu, která mají na starosti lety napříč zemí. Technici FAA teď závadu prověřují.
Podle agentury Reuters FAA ještě před celostátním zákazem zastavil provoz v Chicagu, a to právě kvůli potížím s komunikací řízení letového provozu.
Zákaz zasáhl obrovské množství cestujících. Na zbytek pátku bylo podle The New York Times naplánováno přes 30 tisíc letů. I krátké přerušení podle deníku zpozdí tisíce z nich.
Pokud potrvá déle, aerolinky budou muset lety rušit, protože posádky narazí na zákonné limity pracovní doby. Dopady by se pak táhly celým víkendem. Na letišti v Denveru museli cestující i se zavazadly vystoupit z letadel. Někteří si přerezervovali let na další den, většina ale čekala na další zprávy.
Komunikační systém FAA je přitom zastaralý. Kongres loni schválil 12,5 miliardy dolarů na jeho opravu, uvádí Reuters. FAA a Bílý dům v pátek požádaly Kongres o dalších 30,1 miliardy dolarů na řešení dalších problémů.
Celostátní zastavení letů je velmi vzácné. Naposledy ho FAA vyhlásil v lednu 2023, kdy selhal systém pro předávání informací pilotům. Předtím k tomu došlo jen po teroristických útocích 11. září 2001.
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