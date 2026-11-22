Evropská unie čelí zásadním bezpečnostním výzvám a právě v této situaci je podle europoslance Jana Farského (STAN) její obranný průmysl roztříštěný. Zatímco Spojené státy využívají přibližně 30 typů zbraňových systémů, evropské státy jich provozují celkem 178. V podcastu Evropa v souvislostech zdůraznil, že jedinou cestou ven je užší koordinace nákupů a vývoje na evropské úrovni.
„Máme v Evropě takový zvyk, že spíše než evropskou pevnost stavíme národní hrady z písku. A to je něco, co je pro nás drahé a nebezpečné,“ prohlásil europoslanec s tím, že národní sobectví brání nutným investicím do vlastního výzkumu a technologií.
Na otázku, jak ale chce přesvědčit národní státy, aby upřednostňovaly společné projekty místo národních výrobců, říká, že ve chvíli, kdy skoro 80 procent české produkce jde na vývoz, tak je i tuzemsko součástí evropské ekonomiky.
„Je důležité, aby finance zůstávaly na kontinentu. Ideálně, pokud budou zůstávat v Česku,“ popisuje s tím, že společný evropský postup by podle něj přinesl výrazné příležitosti i pro Českou republiku, která je jednou z nejprůmyslovějších zemí unie a v obranném sektoru má světu co nabídnout – od letectví přes drony a radary až po munici či těžkou techniku.
Nový evropský program AGILE
Jako konkrétní nástroj pomoci zmínil nově schválený program AGILE, inspirovaný americkou agenturou DARPA a zkušenostmi z války na Ukrajině. Ten má od roku 2027 rychle financovat přelomové obranné technologie malých a středních firem.
Program AGILE
program na podporu obranných inovací s rozpočtem 115 milionů eur, jeho cílem je dostat nové technologie z vývoje do armádního využití rychleji a pružněji
peníze mají směřovat například na vývoj dronů, umělé inteligence, robotiky, kvantových technologií nebo kybernetických schopností
program bude fungovat od roku 2027, cílem je rozhodovat o grantech do čtyř měsíců a dostávat technologie k ozbrojeným silám v horizontu jednoho až tří let
Farský se v Evropském parlamentu podílel na projednávání jako stínový zpravodaj
Farský zároveň upozornil, že tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na to, aby se Evropa o svou bezpečnost postarala sama, je pro starý kontinent nutným budíčkem.
EU se podle něj musí stát silným evropským pilířem NATO a v příštím sedmiletém rozpočtu počítat s výrazným navýšením výdajů na obranu. Rezervy pro tyto investice vidí europoslanec například ve škrtání zemědělských fondů pro velké agrobarony.
„Ve chvíli, kdy tady dostávají miliardové dotace firmy s miliardovými zisky, tak jsou evidentně rezervy tam, kde to můžeme ještě nějakým způsobem optimalizovat. Proč bychom měli dotovat miliardové zisky miliardářům? Od toho dotace přece nejsou,“ prohlásil Farský s odkazem na české zemědělské podniky.
Nestát se kořistí
„Evropa se musí stát velmocí v tom, že bude schopna se ubránit. Každá velmoc, která toho není schopná, se dříve nebo později stane kořistí. A já nechci být hračkou, chci být hráčem na geopolitické scéně,“ míní Farský.
Vizi hlubší integrace přitom spojuje až s federalizací kontinentu a jako ideální směr pro zachování české státnosti zmiňuje vytvoření jakéhosi uspořádání na způsob Spojených států evropských.
Celou epizodu s europoslancem Janem Farským si můžete pustit ve videu výše nebo v oblíbených podcastových aplikacích. Toto byla její hlavní témata:
začátek–04:48 – Evropský obranný průmysl čelí roztříštěnosti, což vede k neefektivitě nákupů a vysokým ztrátám, dosahujícím desítek až stovek miliard eur ročně. Jak ušetřit peníze?
04:48–08:18 – Evropská unie motivuje členské státy k větší spolupráci v obraně prostřednictvím programů jako European Defence Fund, European Defence Agency a European Defence Industry Program.
08:18–13:48 – Česká republika může významně přispět do evropské obrany svými unikátními technologiemi v letectví, dronech, motorech, munici a těžké technice. Jak?
13:48–19:29 – Evropa je v reakcích stále těžkopádná kvůli vnitřním pravidlům a právu veta, které paradoxně oslabuje suverenitu jednotlivých států, neboť rozhodnutí 26 zemí může zablokovat jedna. Jak ji zrychlit?
19:37–konec – Program AGILE, inspirovaný americkou agenturou DARPA, má za úkol rychle zavádět přelomové obranné technologie s počátečním rozpočtem 115 milionů eur na rok 2027, který se bude v budoucnu výrazně navyšovat. O kolik?