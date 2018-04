Spojené státy budou litovat, pokud poruší jadernou dohodu, hrozí Írán

před 1 hodinou

Spojené státy budou litovat případného porušení jaderné dohody s Íránem. Prohlásil to v pondělí íránský prezident Hasan Rúhání, podle kterého by se Washington dočkal íránské odpovědi do týdne. USA hrozí, že odstoupí od mezinárodní dohody s Teheránem v květnu. "Nebudeme první, kdo poruší dohodu. (USA) musejí ale jednoznačně vědět, že budou litovat, pokud ji poruší ony," řekl Rúhání podle agentury AFP. Bílý dům dlouhodobě hrozí, že vypoví jadernou dohodu, kterou Írán v roce 2015 podepsal se světovými mocnostmi a ve které se zavázal, že omezí svůj jaderný program výměnou za zrušení protiíránských sankcí. Americký prezident Donald Trump považuje dohodu za špatnou.

autor: ČTK | před 1 hodinou