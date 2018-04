Spojené státy a EU nařídily po nehodě Boeingu povinné kontroly motorů

před 56 minutami

Úterní havárii letu 1380 aerolinky Southwest Airlines způsobila zlomená lopatka motoru spojená s únavou materiálu.

Washington/Paříž - Evropské a americké úřady pro civilní letectví v pátek nařídily povinné kontroly motorů letadel podobných tomu, jehož poškození způsobilo nehodu, při které v úterý zemřela jedna z cestujících společnosti Southwest Airlines na lince z New Yorku do Dallasu. Inspekce mají být dokončeny v následujících dvaceti dnech. Informovala o tom agentura Reuters.

Francouzsko-americký výrobce motorů CFM International v pátek doporučil ultrazvukovou kontrolu lopatek motorů, které absolvovaly více než 30 000 letových cyklů, přičemž jeden cyklus zahrnuje vzlétnutí a přistání. Následně doporučenou inspekci označily za povinnou americký Federální úřad pro letectví (FAA) a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).

Podle amerických regulátorů se nařízení celosvětově týká asi 680 motorů, z čehož asi 352 je v USA. V současnosti je v provozu asi 14 000 motorů CFM56-7B, tedy stejného typu, který byl příčinou nehody.

Dosavadní závěry amerických vyšetřovatelů nasvědčují tomu, že havárii úterního letu 1380 aerolinky Southwest Airlines způsobila zlomená lopatka motoru spojená s únavou materiálu. Následně se odtrhla část krytu levého motoru, rozbila jedno z oken, což způsobilo dekompresi v kabině, v jejímž důsledku byla málem vystřelena z letadla cestující. Ostatní pasažéři ji ale vtáhli zpět a snažili se ji oživit.

Třiačtyřicetiletá cestující, matka dvou dětí a viceprezidentka ve společnosti Wells Fargo v Novém Mexiku Jennifer Riordanová nakonec zemřela následkem poranění hlavy, krku a trupu. Lehce zraněno bylo dalších sedm cestujících.

Boeing 737, který přepravoval 149 cestujících, nouzově přistál na letišti ve Filadelfii.

Společnost CFM rovněž doporučila do srpna provést kontroly lopatek motorů, které za sebou mají více než 20 000 cyklů a v budoucnu provádět inspekce všech motorů, které tento limit překročí. Následně by se podle CFM měly motory kontrolovat každých 3000 cyklů, tedy zhruba každé dva roky. Do srpna by se opatření týkalo asi 2500 motorů. Dosud prošlo inspekcí 150 motorů.