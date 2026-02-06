„Spojenci se nepoučují.“ Ostrá přestřelka mezi USA a Polskem má překvapivou příčinu

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání Nobelovy ceny za mír rozpoutala další diplomatický spor. Nyní konkrétně mezi polským premiérem Donaldem Tuskem a americkým velvyslancem v Polsku Tomem Rosem. Polský zákonodárce totiž odmítl podpořit Trumpovu nominaci, což Washington označil za urážku. Varšava ale trvá na tom, že partnerství neznamená slepou poslušnost.
Celý konflikt odstartoval ve chvíli, kdy předseda polského parlamentu Wlodzimierz Czarzasty odmítl podpořit iniciativu, za kterou stáli předseda americké Sněmovny reprezentantů Mike Johnson a předseda izraelského Knesetu Amir Ohana. Jejím cílem bylo sjednotit lídry parlamentů k nominaci Trumpa na Nobelovu cenu za jeho roli v blízkovýchodní diplomacii.
Czarzasty své rozhodnutí podle webu Open The Magazine zdůvodnil přímočaře – Trump podle něj destabilizuje mezinárodní organizace, reprezentuje politiku síly a využívá sílu k prosazování transakční politiky. „Prezident Trump si nominaci na Nobelovu cenu nezaslouží,“ uvedl Czarzasty s tím, že jeho postoj vychází z pevných zásad.
Reakce na jeho slova na sebe nenechala dlouho čekat. Ostře se ozval americký velvyslanec Tom Rose. Ten označil Czarzastyho kritiku za pobuřující a nevyprovokovanou, zároveň varoval, že takové komentáře by mohly poškodit bilaterální vztahy. Polský předseda parlamentu se podle velvyslance stal „vážnou překážkou“ ve vztazích mezi Polskem a USA a projevil neúctu k prezidentovi, který pro Poláky udělal mnoho.
Celá situace se natolik vyostřila, že do sporu musel nakonec vstoupit i polský premiér Tusk, ten se na sociálních sítích zastal suverenity polských představitelů. „Pane velvyslanče, spojenci by se měli respektovat, nikoliv se poučovat,“ vzkázal Tusk americkému diplomatu. Dodal, že právě takto Polsko rozumí pojmu partnerství.
Rose svůj tón vůči Tuskovi nakonec zmírnil, píše OTM, a označil ho za vzorového spojence. I přesto ale nadále trval na své obhajobě americké hlavy státu jako „největšího přítele, jakého kdy Polsko v Bílém domě mělo“.
Lítost nad ostrou reakcí velvyslance vyjádřil i sám Czarzasty, své stanovisko ale odmítl vzít zpět. Spojené státy i nadále považuje za klíčového strategického partnera, ale v otázce nominace na Nobelovu cenu nehodlá ustupovat ze svých hodnot.