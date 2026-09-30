Spojenci Ruska v Africe spustili propagandistickou stanici

Tři africké sahelské státy Mali, Niger a Burkina Faso, kde se od roku 2020 postupně chopily moci vojenské junty, spustily v polovině září společnou televizní stanici Tafouk TV, aby prosadily svůj vlastní pohled tváří v tvář tomu, co označují za „spiknutí“ ze strany „imperialistických“ západních médií.
Vlády těchto zemí navázaly úzké vztahy s Ruskem v oblasti obrany, diplomacie i médií a naopak přerušily vztahy s bývalou koloniální mocností Francií. Již úvodní znělka televize udává tón: za doprovodu hudby inspirované tradičními lovci dozo se rozvíjí logo pořadu „Intervenční komunikační brigáda“, znázorněné jako okřídlený štít zdobený kamerou, mikrofonem a perem, napsala agentura AFP.
První díl byl odvysílán v polovině září u příležitosti zahájení vysílání stanice Tafouk TV, jejíž název znamená „slunce“ v jazyce tamašek, kterým hovoří etnická skupina Tuaregů. Tato společná televizní stanice Mali, Nigeru a Burkiny Faso - zemí, které jsou všechny řízeny vojenskými juntami, které se dostaly k moci po státních převratech v letech 2020 - 2023 a sdružují se v konfederaci Sdružení států Sahelu (AES) - vysílá z Bamaka.
Je dostupná prostřednictvím balíčku Canal+, který je v západní Africe velmi rozšířený, a také on-line.
„Když se proti státu chystá destabilizační spiknutí, bitva se neodehrává jen v kasárnách, ale také na obrazovkách, v novinových sloupcích a na sociálních sítích,“ řekl AFP moderátor Abdoul Niang, šéf zpravodajství Tafouk TV a kyberaktivista velmi blízký režimu v Bamaku.
Do studia si pozval panafrikanistického influencera Franklina Nyamsiho, který je blízký sahelským juntám, aby „rozluštili“ zejména to, jak francouzská média informovala o vzpouře, která byla v Niamey zmařena koncem srpna. Mali, Niger a Burkina Faso se odvrátily od některých svých sousedů a několika západních partnerů, včetně Francie, bývalé koloniální mocnosti, aby se ekonomicky a vojensky sblížily zejména s Ruskem.
Tyto země, které již více než deset let čelí násilí ze strany džihádistických skupin, jsou pravidelně obviňovány z potlačování kritických hlasů. Pozastavily rovněž vysílání několika francouzských médií, která šíří informace o ztrátách jejich armád, což je v rozporu s oficiálním diskursem zdůrazňujícím vojenské úspěchy.
„V boji o narativ již obyvatelé Sahelu nejsou pasivními příjemci tendenčních a zmanipulovaných informací pocházejících z továren na falešné zprávy,“ uvedla nigerská státní televize u příležitosti spuštění stanice Tafouk TV.
Kanál vysílá tři zpravodajské relace denně, věnované aktuálnímu dění v zemích s vojenskými režimy. Vysílá také několik pořadů, zejména zaměřených na „ověřování faktů“, geopolitiku a „zprávy“ z fronty, a to ve francouzštině a angličtině, ale i v místních jazycích jako je bambarština, fulbština nebo hauština.
„Bylo třeba reagovat. Zajistit, aby tyto prostředky mohly šířit náš vlastní příběh,“ prohlásil malijský ministr zahraničních věcí Abdoulaye Diop při spuštění stanice. V čele Tafouk TV stojí Salif Sanogo, renomovaný malijský novinář a absolvent jedné z nejstarších a nejprestižnějších škol žurnalistiky ve Francii, ESJ v Lille.
Stanice je otevřeně podporována Ruskem. Velvyslanec v Mali Igor Gromyko v červnu ocenil její existenci a „roli v boji proti dezinformacím a kognitivní válce“. O měsíc později podepsala Tafouk TV v nigerském Niamey za přítomnosti ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova „memorandum o porozumění“ s TV-Novosti, mateřskou společností mediální sítě Russia Today (RT) financované Moskvou.
Dohoda počítá s „výměnou obsahu, sdílením odborných znalostí a společným zpravodajstvím o významných událostech v Rusku a v zemích Sahelu“, uvádí RT, kterou západní vlády považují za propagandistický nástroj ve službách Kremlu.
„Tafouk TV je mnohem víc než jen televizní stanice. Je to komunikační zbraň Sdružení států Sahelu,“ shrnul pro AFP analytik z Burkina Faso. „Tato televize by se neměla stát nástrojem propagandy. Je také třeba, aby se zde vedly skutečné kontroverzní debaty, v nichž by se mohly vyjádřit všechny názory,“ přeje si na druhou stranu bývalý nigerský poslanec.
Tafouk TV, která je mimo území AES dostupná přes satelit, však není přístupná v Pobřeží slonoviny. Místo programů stanice se zobrazuje černá obrazovka s hlášením, že stanice v této zemi nemá „vysílací práva“. Pobřeží slonoviny má s AES napjaté vztahy kvůli svým blízkým vazbám na Francii a neústupnosti prezidenta Alassaneho Ouattary v době převratů, které v trojici zemí přivedly k moci vojáky.
Ještě před Tafouk TV spustila AES loni v prosinci konfederální rozhlasovou stanici s názvem „Daandé Liptako“ (Hlas Liptaka, ve fulbštině), která vysílá z metropole Burkiny Faso Ouagadougou na bývalé frekvenci RFI, jejíž vysílání bylo v rámci AES pozastaveno. A v blízké budoucnosti by měla rovněž vzniknout společná tisková agentura se sídlem v Niamey.
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