Spletla si Trumpa s manželem. „Horší to být nemohlo,“ dobírají si média novou mluvčí

Nová tisková mluvčí Bílého domu měla v úterý první vystoupení před novináři. Podle médií ale Katie Zachariová v nové roli příliš neobstála. Někteří novináři její premiéru označují za katastrofální a upozorňují i na to, že šlo o jeden z nejkratších a nejrozpačitějších tiskových brífinků, co zažili. Média zároveň připomínají i minulost nové mluvčí, která dříve často sdílela konspirační teorie.
První tisková konference Katie Zachariové začala poměrně sebevědomě, zvučným pozdravem „dobré ráááno“. Počáteční energie nové tiskové mluvčí ale rychle vyprchala, hodnotí její vystoupení média.
Celý brífink trval přibližně čtvrt hodiny, přičemž zhruba devět minut zabral výčet úspěchů amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy. V úvodním projevu mluvčí nezmínila válku s Íránem, vývoj války na Ukrajině ani Trumpovy údajné hrozby vůči Kyjevu.
Zachariová začala brzy působit nervózně. Byla skloněná nad poznámkami, četla pomalu, přerušovaně a zadýchaně a téměř nezvedala oči, popisuje její vystoupení britský list The Daily Mail. Nová mluvčí Bílého domu zjevně dostala pokyn, aby při své premiéře mluvila pomalu a pečlivě vyslovovala. Vzala ho však až příliš doslova, komentuje list.
„Jak ubíhal čas, Zachariová se stále častěji dívala do papírů. Pak se odmlčela, zatvářila se rozpačitě a nešťastně se zamotala do oznámení o investici do aljašského plynovodu,“ popisuje dál The Daily Mail.
Po výčtu úspěchů přišly na řadu otázky novinářů. Zatímco u předchozí mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové trvala tato část brífinku i hodinu, Zachariová dala prostor pouze třem dotazům.
Jeden z nich se týkal jejího osobního a rodinného života. V odpovědi na nenáročnou otázku se však nové tiskové mluvčí podařilo přeřeknout se způsobem, který vedl k dalším rozpakům. Místo „můj manžel“ totiž omylem řekla „můj prezident“. Podle médií se Zachariové pak už nepodařilo se zcela vzpamatovat.
Když se jí následně jeden z novinářů zeptal, zda Spojené státy přestaly sdílet zpravodajské informace s Ukrajinou, pouze odpověděla, že se k otázce bude muset vrátit později.
Konec tiskové konference
Nakonec Zachariová oznámila, že prezident Trump požádal americkou velvyslankyni v Řecku Kimberly Guilfoyleovou, aby rezignovala. Diplomatka čelí kritice a obviněním z údajného braní úplatků. Poté mluvčí brífink spěšně ukončila. Podle médií šlo o mimořádně krátké vystoupení.
„Pokud jde o první den v nové práci, hůř to snad ani dopadnout nemohlo,“ komentuje brífink britský list The Independent.
Podle médií stála za nešťastnou premiérou nedostatečná příprava a Zachariová byla fakticky hozena do vody. Zatímco někteří tiskoví mluvčí dostávají na přípravu i několik týdnů, než poprvé vystoupí před novináři, Zachariová byla jmenována v pátek a na přípravu měla prakticky jen víkend. Podle některých zdrojů její jmenování a náhlost tohoto rozhodnutí zaskočilo i samotné vedení Trumpova Bílého domu.
Joe Lockhart, bývalý tiskový mluvčí Billa Clintona, řekl stanici CNN: „Bylo trochu zvláštní ji tak narychlo předvést před novináři a pak ji zase tak rychle odvést z místnosti. Nejsem si jistý, čeho tím chtěli dosáhnout, ale myslím, že tím rozhodně neposílili důvěru v její schopnost pokračovat.“
Online minulost nové mluvčí
Americká stanice CNN se zaměřila také na Zachariové minulost na sociálních sítích. Připomíná, že jako konzervativní komentátorka často sdílela konspirační teorie, například takzvanou „kauzu Pizzagate“. Podle ní měl John Podesta, někdejší šéf kanceláře prezidenta Billa Clintona, zneužívat děti a stát v čele pedofilní skupiny. Podesta však nikdy nebyl formálně obviněn ani obžalován z trestného činu.
CNN rovněž uvádí, že Zachariová v roce 2022, krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu, sdílela příspěvek, podle něhož ruský prezident Vladimir Putin bojuje proti takzvané „klice“, tedy tajné síti mocných levicových elit. Příspěvek obsahoval fotografie známých osobností, mimo jiné Hillary Clintonové, Baracka Obamy, Joea Bidena a George Sorose.
Mezi nyní již smazanými příspěvky se kuriózně objevilo také varování před blížícími se volbami do amerického Kongresu. Zachariová v něm podle CNN napsala, že republikány letos v listopadu čeká drtivá porážka, pokud Trumpova administrativa nezmění kurz.