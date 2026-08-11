Špioni Mossadu mockrát navštívili íránské jaderné zařízení, tvrdí bývalý šéf

Špioni izraelské tajné služby Mossad v minulosti mnohokrát navštívili íránské jaderné zařízení ve Fordo, aby mu lépe porozuměli. V úterý to podle agentury AFP na konferenci ve městě Safed uvedl bývalý šéf služby Josi Cohen, aniž by upřesnil, kdy se tak stalo či o jaké špiony se jednalo. Cohen vedl Mossad v letech 2015 až 2021.
Loni v červnu Izrael a Spojené státy během takzvané 12denní války proti Íránu zaútočily mimo jiné na jaderná zařízení ve Fordo, Natanzu a Isfahánu. Údery zdůvodnily tím, že měly zastavit íránský jaderný program, v jehož rámci se podle nich Teherán snaží vyvinout jadernou zbraň. Íránský režim toto tvrzení nicméně dlouhodobě odmítá s tím, že program je určen výhradně pro civilní účely.
"Jeho bombardování Američany bylo naplněním všech mých snů," uvedl Cohen. Spojené státy při útoku na zařízení ve Fordo, vybudované uvnitř hory, použily těžké bomby schopné ničit podzemní bunkry.
Podle neověřených zpráv je v některých zasažených zařízeních v sutinách pohřbeno přibližně 440 kilogramů vysoce obohaceného uranu. Írán podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) obohacoval uran na 60 procent, což je úroveň výrazně vyšší, než je potřeba pro jadernou energetiku. K výrobě samotné jaderné zbraně je zapotřebí uran obohacený na 90 procent.
Cohen má podle AFP blízko k izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a výrazně se podílel na normalizaci vztahů Izraele se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a Marokem. Podle agentury je Cohen také spojován s vraždou íránského jaderného vědce Mohsena Fachrízádeho v roce 2020. Izrael se nicméně k tomuto incidentu nevyjádřil.
Mohlo by vás zajímat: Trump podle amerických médií tajně opustil summit NATO v Turecku vojenským letounem kvůli obavám z íránského atentátu.
Češi své psy milují, prevenci obezity ale podceňují. Stačí přitom 3 jednoduché kroky
40–60 % psů trpí nadváhou. Jak předcházet zdravotním komplikacím radí odborníci za Ontario.
Sen o Lize mistrů zhasl rychle. Sparta v Lyonu neměla šanci, oslabil ji Ševínský
Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání 3. předkola Ligy mistrův Lyonu 0:3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2:1 z prvního utkání, v odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského.
Přenos skončil Lyon - Sparta 3:0. Pražané neměli ve Francii šanci, v Lize mistrů končí
Sledovali jste online přenos z odvetného utkání třetího předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Olympiquem Lyon a Spartou Praha.
Mučení a špatné zacházení. Rusko stále drží v zajetí tisíce ukrajinských civilistů
Více než 16 tisíc civilistů, které Rusko zadrželo od začátku války proti Ukrajině, je podle odhadů OSN stále zbaveno svých svobod: mnozí z nich jsou zadržováni v izolaci či z důvodů, které odporují mezinárodnímu právu. Na pondělním neformálním zasedání Rady bezpečnosti OSN to uvedla asistentka generálního tajemníka OSN pro lidská práva Claudia Fuentesová Julioová.
ŽIVĚ Teherán zveřejnil video s Modžtabou Chameneím, není ale jasné, kdy bylo pořízeno
Íránská tisková agentura Mehr o víkendu zveřejnila videozáznam s nejvyšším íránským vůdcem Modžtabou Chameneím, který se od nástupu do úřadu letos v březnu neobjevil na veřejnosti. Informoval o tom v neděli deník Gulf News, vycházející ve Spojených arabských emirátech. Mehr nicméně neuvedla, kdy a kde byl videozáznam pořízen.