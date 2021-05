Špionážní skandál. Evropské země požadují vyšetření údajného špehování politiků

Francie, Švédsko a Norsko vyzvaly k prošetření zprávy dánské rozhlasové stanice Danmarks Radio (DR), podle níž dánské tajné služby mezi roky 2012 a 2014 pomáhaly americké Národní agentuře pro bezpečnost (NSA) špehovat přední evropské politiky.

Pokud by se obvinění ukázalo jako pravdivé, jednalo by se podle francouzského ministra pro evropské záležitosti Clémenta Beauna o "extrémně závažnou" záležitost, jež by mohla mít i dopady na spolupráci Francie s Dánskem. Německo bez jakýchkoli podrobností uvedlo, že o případu jedná se zahraničními partnery.

"Je to extrémně závažné, musíme ověřit, jestli se naši partneři z EU, Dánové, nedopustili nějakých pochybení nebo přešlapů ve spolupráci s americkými službami. A co se týče Američanů, zjistit (…), zda docházelo ke špehování politických činitelů," řekl Beaune televizní stanici France Info.

"Mezi spojenci musí panovat důvěra, nějaká minimální kooperace, takže tyto případné činy jsou vážné, musíme je ověřit a následně z nich vyvodit důsledky, co se týče kooperace," dodal s tím, že zatím neví, kteří Francouzi mohli být cílem případné špionáže.

Švédský ministr obrany Peter Hultqvist řekl místní televizi SVT, že o kauze požaduje plné informace. Norský šéf obrany Frank Bakke-Jensen zase prohlásil, že vznesená obvinění bere vážně.

Německý vládní mluvčí Steffen Seibert na tiskové konferenci řekl, že Berlín vzal zprávy o možné špionáži na vědomí. "Nyní je kvůli vysvětlení v kontaktu se všemi relevantními národními i mezinárodními místy," řekl Seibert. O dalších podrobnostech hovořit odmítl. "Prosím o pochopení, že spolková vláda zásadně veřejně nekomentuje činnost tajných služeb," uvedl. Seibert odmítl komentovat i dotazy o tom, zda případ ovlivní spolupráci tajných služeb Německa a Dánska.

Ke kauze se vyjádřil rovněž bývalý šéf německých sociálních demokratů Peer Steinbrück, jež byl údajně jednou ze špehovaných osob. Televizi ARD řekl, že je podle něj "groteskní, aby spřátelená zpravodajská služba monitorovala (komunikaci) a špehovala vrcholné představitele". "Politicky to považuji za skandál," dodal.

DR s odkazem na devět zdrojů obeznámených se situaci uvedlo, že NSA špehovala čelné evropské představitele v období 2012-2014 s pomocí dánské tajné služby. NSA se údajně napojila na podmořské internetové kabely, jichž ústí v Dánsku celá řada, a vedou například ze Švédska, Norska, Německa, Nizozemska či Británie. NSA podle zprávy využila svůj speciální nástroj známý jako Xkeyscore, s jehož pomocí dokázala z kabelů filtrovat komunikaci vybraných činitelů podle jejich telefonního čísla.

NSA ani americká administrativa zatím obvinění nijak nekomentovaly, stejně jako dánská rozvědka. Dánská ministryně obrany Trine Bramsenová uvedla, že se nehodlá vyjadřovat ke spekulacím médií ohledně práce tajných služeb.