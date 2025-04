Moskva a Washington upevňují vztahy: Spojené státy a Rusko si vyměnily dvojici vězňů

Spojené státy a Rusko si v Abú Dhabí vyměnily dva vězně. Oznámil to ve čtvrtek americký list Wall Street Journal s tím, že je to další známka budování vzájemné důvěry v době, kdy obě jaderné mocnosti jednají o možnosti ukončit válku na Ukrajině, kterou Moskva v únoru 2022 rozpoutala.

Karelinovou loni poslal ruský soud na 12 let do vězení za vlastizradu. Té se měla dopustit tím, že dobročinné organizaci v USA poskytla asi 50 dolarů na podporu Ukrajiny. | Foto: Reuters

V rámci čtvrteční výměny, kterou podle deníku dohodly tajné služby, Rusko předalo Američanům Kseniji Karelinovou s ruským a americkým občanstvím. USA naopak vydaly Rusům Artura Petrova, který je občanem Ruska a Německa. Výměnu z americké strany podle listu dojednával a také se jí v Abú Dhabí zúčastnil ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe.

Karelinovou loni v srpnu poslal ruský soud na 12 let do vězení za vlastizradu. Té se podle verdiktu dopustila tím, že dobročinné organizaci ve Spojených státech poskytla příspěvek ve výši asi 50 dolarů (zhruba 1140 korun) na podporu Ukrajiny. Karelinová se narodila v Rusku, ale v roce 2012 emigrovala do USA a v roce 2021 získala americké občanství. Její právník již podle Reuters oznámil, že z Abú Dhabí odletěla do USA.

Petrova zadržela kyperská policie v roce 2023 kvůli podezření z nelegálního vývozu citlivé americké mikroelektroniky do Ruska. Loni pak kyperské soudy souhlasily s jeho vydáním do USA.

Rusko a USA se už v únoru dohodly na výměně, kdy Rusové propustili Američana Marka Fogela a Američané Rusa Alexandra Vinnika, který byl v USA stíhán za praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměny bitcoin a loni se přiznal k jednomu obvinění. Fogela soud v Rusku poslal na 14 let do vězení za pašování drog. Na moskevském letišti Šeremeťjevo u něj policie našla 17 gramů konopí, které Fogel vysvětloval tím, že je má pro lékařské účely.

V posledních letech úřady v Rusku zadržely pod různými záminkami několik západních občanů, především Američanů. Washington Moskvu kritizoval, že zajímá rukojmí ve snaze dosáhnout osvobození ruských agentů dopadených na Západě. Zatím největší výměna vězňů od konce studené války mezi Ruskem a Západem se uskutečnila loni v srpnu.

V rámci tehdejší výměny zamířilo z Ruska do západních zemí 16 lidí, mezi nimi i obránce lidských práv Oleg Orlov, ruští opozičníci Ilja Jašin a Vladimir Kara-Murza či američtí občané Evan Gershkovich a Paul Whelan. Do Ruska se vrátilo osm dospělých včetně údajného důstojníka ruské tajné služby FSB usvědčeného z vraždy Vadima Krasikova a agentů ruské rozvědky SVR Arťoma a Anny Dulcevových. Pár, který byl uznán slovinským soudem vinným ze špionáže a falšování dokumentů, měl dvě děti, které byly také součástí výměny.