27. 4. Jaroslav
Reklama
Reklama
"Spiknutí Západu". Vojáci KLDR padlí v boji proti Ukrajině mají své muzeum

ČTK

Severní Korea v neděli otevřela muzeum věnované severokorejským vojákům, kteří padli v boji za Rusko proti Ukrajině. Nejvyšší představitelé KLDR a Ruska se zároveň zavázali posílit vzájemnou vojenskou spolupráci, napsala v pondělí agentura AP. Ve válce bylo podle jihokorejské zpravodajské služby nasazeno zhruba 15 tisíc Severokorejců a 2000 z nich padlo.

Inauguration of the Memorial Museum of Combat Feats at the Overseas Military Operations honouring North Korean troops killed while fighting for Russia in the war against Ukraine, in Pyongyang
Kim v projevu označil padlé za národní hrdiny a síly obou spolupracujících zemí chválil za zmaření toho, co nazval „hegemonistickým spiknutím a vojenským dobrodružstvím" Západu vedeného USA na rusko-ukrajinské frontě. (Kim Čong-un při otevření muzea, 26. dubna 2026)
Reklama

KLDR a Rusko loni v dubnu oznámily, že jejich vojáci společně bojovali proti vpádu Ukrajinců do ruské pohraniční Kurské oblasti. Muzeum se v Pchjongjangu tuto neděli podle státní tiskové agentury KCNA otevřelo při příležitosti prvního výročí ukončení operace na osvobození zmíněné oblasti; ceremoniálu se zúčastnil severokorejský vůdce Kim Čong-un spolu s vysokými představiteli Ruska, včetně předsedy Státní dumy Vjačeslava Volodina a ministra obrany Andreje Belousova.

Kim v projevu označil padlé za národní hrdiny a síly obou spolupracujících zemí chválil za zmaření toho, co nazval „hegemonistickým spiknutím a vojenským dobrodružstvím“ Západu vedeného USA na rusko-ukrajinské frontě. Volodin z dopisu adresovaného Kimovi citoval slova ruského prezidenta Vladimira Putina, podle něhož bude muzeum symbolem přátelství a solidarity mezi oběma zeměmi. Putin podle KCNA také vyjádřil přesvědčení, že Rusko a Severní Korea budou nadále posilovat své komplexní strategické partnerství.

Kim při setkání s Belousovem uvedl, že KLDR plně podpoří ruskou politiku obrany suverenity a bezpečnostních zájmů. Ruský ministr obrany naopak podle ruské státní tiskové agentury TASS řekl, že Moskva je připravena podepsat plán rusko-severokorejské vojenské spolupráce na období let 2027 až 2031.

Kim Čong-un od ruské invaze na Ukrajinu zahájené v únoru 2022 učinil z Moskvy prioritu své zahraniční politiky. Severní Korea a Rusko v roce 2024 podepsaly obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena. Pchjongjang v témže roce vyslal do západoruské Kurské oblasti tisíce vojáků a Moskvě dodává i munici.

Reklama
Reklama

KLDR na oplátku podle analytiků dostává finanční pomoc, energie a potraviny. Jižní Korea, USA a jejich partneři se obávají, že Moskva by mohla předat Pchjongjangu také špičkové technologie, které by mohly posílit severokorejské jaderné a raketové programy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Český překladatel a publicista Josef Rauvolf přeložil řadu knih zejména z okruhu beatnické literatury a podílel se také na natáčení několika televizních pořadů, například cyklu Alternativní kultura.
Tam, kde potkáte bludičky, duchy i ďábla. Vychází kniha pověstí staré Šumavy

Nakladatelství Argo 30. dubna vydává titul s názvem Legendy a pověsti staré Šumavy. Jde o výbor z původních záznamů šumavských pověstí, které z němčiny přeložil a uspořádal Josef Rauvolf, známý jako dvorní překladatel beatniků. Čtvrté vydání knihy rozšířené o čtyři desítky textů doprovázejí „váchalovské“ linoryty malíře a grafika Ladislava Sýkory, kterého šumavský kraj inspiruje dlouhodobě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama