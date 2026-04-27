"Spiknutí Západu". Vojáci KLDR padlí v boji proti Ukrajině mají své muzeum

Severní Korea v neděli otevřela muzeum věnované severokorejským vojákům, kteří padli v boji za Rusko proti Ukrajině. Nejvyšší představitelé KLDR a Ruska se zároveň zavázali posílit vzájemnou vojenskou spolupráci, napsala v pondělí agentura AP. Ve válce bylo podle jihokorejské zpravodajské služby nasazeno zhruba 15 tisíc Severokorejců a 2000 z nich padlo.
KLDR a Rusko loni v dubnu oznámily, že jejich vojáci společně bojovali proti vpádu Ukrajinců do ruské pohraniční Kurské oblasti. Muzeum se v Pchjongjangu tuto neděli podle státní tiskové agentury KCNA otevřelo při příležitosti prvního výročí ukončení operace na osvobození zmíněné oblasti; ceremoniálu se zúčastnil severokorejský vůdce Kim Čong-un spolu s vysokými představiteli Ruska, včetně předsedy Státní dumy Vjačeslava Volodina a ministra obrany Andreje Belousova.
Kim v projevu označil padlé za národní hrdiny a síly obou spolupracujících zemí chválil za zmaření toho, co nazval „hegemonistickým spiknutím a vojenským dobrodružstvím“ Západu vedeného USA na rusko-ukrajinské frontě. Volodin z dopisu adresovaného Kimovi citoval slova ruského prezidenta Vladimira Putina, podle něhož bude muzeum symbolem přátelství a solidarity mezi oběma zeměmi. Putin podle KCNA také vyjádřil přesvědčení, že Rusko a Severní Korea budou nadále posilovat své komplexní strategické partnerství.
Kim při setkání s Belousovem uvedl, že KLDR plně podpoří ruskou politiku obrany suverenity a bezpečnostních zájmů. Ruský ministr obrany naopak podle ruské státní tiskové agentury TASS řekl, že Moskva je připravena podepsat plán rusko-severokorejské vojenské spolupráce na období let 2027 až 2031.
Kim Čong-un od ruské invaze na Ukrajinu zahájené v únoru 2022 učinil z Moskvy prioritu své zahraniční politiky. Severní Korea a Rusko v roce 2024 podepsaly obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena. Pchjongjang v témže roce vyslal do západoruské Kurské oblasti tisíce vojáků a Moskvě dodává i munici.
KLDR na oplátku podle analytiků dostává finanční pomoc, energie a potraviny. Jižní Korea, USA a jejich partneři se obávají, že Moskva by mohla předat Pchjongjangu také špičkové technologie, které by mohly posílit severokorejské jaderné a raketové programy.
