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Zahraničí

Spiknutí proti Bessentovi. Americký ministr se kvůli hrozbě přestěhoval na vojenskou základnu

ČTK
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Americký ministr financí Scott Bessent se nedávno přestěhoval ze svého domu v oblasti Washingtonu na vojenskou základnu kvůli hrozbě ze strany Íránu. Existují obavy o jeho život, píše deník The New York Times (NYT) s odvoláním na tři informované zdroje.

Americký ministr financí Scott Bessent.
Americký ministr financí Scott Bessent.Foto: REUTERS – Sam Wolfe
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Bessent stojí v čele kampaně ekonomického tlaku na Írán, jejímž cílem je s pomocí sankcí a omezení obchodních tras blízkovýchodní zemi, se kterou Spojené státy vedou válku, finančně izolovat.

Proto se podle zdrojů stal jedním z členů administrativy prezidenta Donalda Trumpa, kterým chce Írán nejvíce ublížit. Američtí činitelé v posledních týdnech došli k závěru, že spřádání plánů proti současným a bývalým americkým představitelům ze strany Teheránu zesílilo. Zčásti je k tomu vedly zpravodajské informace právě o spiknutí proti Bessentovi.

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Závažnost ohrožení Bessentova života není zřejmá. Schopnost Íránu podniknout rozsáhlý útok na Spojené státy a další zámořská území je podle amerických činitelů omezená. Írán byl však už dříve zdrojem hrozeb, které američtí představitelé vyhodnotili jako závažné, včetně plánu na nájemnou vraždu Trumpa během kampaně před prezidentskými volbami v roce 2024, píše NYT.

Mluvčí ministerstva financí uvedl, že Bessent „se nenechá odradit hrozbami ze strany íránského režimu“, a dodal, že ministr je nadále zavázán ekonomicky tlačit na Írán.

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Bessent není jediným členem Trumpovy administrativy, který se přestěhoval na vojenskou základnu či do obydlí se zvýšenou ochranou.

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Minulý rok stejný krok podnikl nynější personální šéf Bílého domu Stephen Miller či tehdejší ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Rozsah nebezpečí, kterému vysoce postavení členové Trumpova okruhu čelí, však jeho administrativa nesdělila. Ne všechny hrozby však podle NYT pocházejí z Íránu.

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