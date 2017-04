Tunisan Amri, který útočil na trzích v Berlíně, dostal rozkaz přímo z vedení Islámského státu

před 4 minutami

Tunisan Anis Amri, který loni v prosinci najel nákladním vozem na vánoční trh v Berlíně, byl zjevně řízen z vedení teroristické organizace Islámský stát (IS). Podle německého magazínu Spiegel to vyplývá z indicií, které už v lednu německé bezpečnostní úřady získaly ze Spojených arabských emirátů. Podle těchto informací dostal Amri rozkaz ke spáchání útoku od jednoho z vysoce postavených extremistů s bojovým jménem Abú Baraa Irákí. V organizaci má údajně na starosti "operace v zahraničí". Tunisan zaútočil 19. prosince. Nejprve poblíž centra Berlína zastřelil polského řidiče, s jehož kamionem pak najel do vánočního trhu. Zabil při tom 11 dalších lidí.

autor: ČTK

Související články