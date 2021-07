Špičky armády USA přirovnávaly Trumpa k Hitlerovi. Bály se puče, tvrdí kniha

Nejvýše postavený generál americké armády Mark Milley se v posledních týdnech prezidentství Donalda Trumpa obával, že republikán a jeho spojenci budou usilovat o státní převrat ve snaze zůstat u moci. Milley mu v tom s dalšími vysokými představiteli armády chtěli zabránit tím, že by v případě vydání kontroverzních rozkazů rezignovali.

Milley, který předsedá sboru náčelníků štábu, srovnával v rozhovorech se svými kolegy Trumpovu rétoriku s projevy nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Údajně rovněž prohlásil, že Trumpovy opakované a nepodložené útoky na legitimitu listopadových voleb jsou obdobou požáru Říšského sněmu z roku, který nacisté využili k posílení autoritářství v Německu ve 30. letech minulého století.

Podle reportérů Carol Leonnigové a Philipa Ruckera Milley prohlásil, že se mu dělá špatně od žaludku z Trumpových nepodložených obvinění z volebních podvodů. "Tohle je okamžik požáru Říšského sněmu," řekl podle knihy svým spolupracovníkům. "Evangelium hlásané Vůdcem," dodal s odkazem na titul používaný Hitlerem.

Podle autorů knihy Milleyho obavy rostly s tím, jak Trump ke konci svého mandátu dosazoval do významných pozic v Pentagonu svoje blízké spojence. V listopadu sesadil z funkce tehdejšího ministra obrany Marka Espera a nahrazoval i další vysoké činitele. V prosinci pak podal demisi rovněž ministr spravedlnosti William Barr, personální obměny se objevily také na ministerstvu vnitřní bezpečnosti. Tyto změny vnímal Milley jako předzvěst něčeho zlověstného, uvádí autoři.

Generál o svých obavách hovořil s přáteli, zákonodárci i kolegy z armády, jimž údajně říkal, že bedlivě sleduje jakékoli náznaky případného pokusu o převrat. "Mohou to zkusit, ale to se jim ksakru nepovede," řekl podle reportérů svým zástupcům. "Nemůžete to provést bez armády, nemůžete to provést bez CIA a FBI. My jsme ti, kteří drží zbraně," dodal Milley podle úryvků z knihy.

Milley se údajně obával toho, že se Trump snaží naschvál vyvolat v USA nepokoje, proti nimž by pak zasáhl s odvoláním na zvláštní zákon o vzpouře, který by mu umožnil povolat do ulic armádu. Trumpa přitom údajně označoval za "klasického autoritářského vůdce, který nemá co ztratit".

Milley a další špičky armády sdružení ve štábu náčelníku sborů pak údajně zvažovali hromadnou rezignaci pro případ, že by Trump jako vrchní vůdce ozbrojených sil vydal kontroverzní rozkazy, jež by podle nich byly nebezpečné nebo nelegální.

Před listopadovým protestním pochodem Trumpových příznivců ve Washingtonu svolaným na protest proti výsledkům voleb pak Milley sdílel se svým okolím obavy z toho, že "by to mohla být americká obdoba hnědých košil v ulicích". Odkazoval se tím na polovojenské jednotky SA, které pomohly Hitlerovu nástupu k moci.

Po útoku Trumpových stoupenců na Kapitol z 6. ledna zavládla ve Washingtonu velmi přísná bezpečnostní opatření, zejména kvůli chystané inauguraci vítěze voleb Joea Bidena. Ta se konala 20. ledna. Armáda se tehdy obávala, že by ceremoniál mohli narušit příslušníci krajně pravicových skupin. "Jde o tohle chlapi: Ti lidé jsou nacisté, jsou to boogaloo boys, jsou to Proud Boys," řekl údajně Milley vysokým lídrům v armádě s odkazem na dvě extremistické ozbrojené skupiny podporující Trumpa. "Jsou to ti samí lidé, kteří bojovali v druhé světové válce. Kolem města postavíme železnou hradbu a tihle nacisté se dovnitř nedostanou," dodal.

Konec knihy pak popisuje, jak se Milleymu ulevilo po bezproblémovém uvedení Bidena do funkce. "Díky bohu všemohoucímu, že jsme s touto lodí přistáli v pořádku," řekl krátce po Bidenově inauguraci. Přítomné bývalé první dámě Michelle Obamové pak údajně s rouškou na ústech řekl: "Nikdo se dnes neusmívá více než já. Pod tou rouškou to nevidíte, ale je to tak," citují Leonnigová a Rucker ve své knize nazvané I Alone Can Fix It (Jen já sám to dokážu napravit), která oficiálně vychází v úterý.