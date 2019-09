Špehovací zařízení mělo odposlouchávat Trumpa a Bílý dům. Izraelci podezření odmítají

Respektovaný server Politico napsal, že zařízení, známé jako StingRays, patří Izraelcům. Bílý dům ani FBI to ale nechtějí veřejně přiznat.

S odvoláním na vyšetřovatele server uvedl, že analýza vyloučila Číňany a vše ukazuje na Izraelce. To by znamenalo, že i když jsou obě země spojenci a současná vláda prezidenta Donalda Trumpa je Izraeli velmi nakloněna, židovský stát přece jen zajímá, o čem a s kým si lidé z Bílého domu povídají.

Sám Trump uvedl, že se mu to příliš nezdá. "Všechno je možné, ale nevěřím tomu. Nemyslím, že nás Izraelci špehují. Moje vztahy s Izraelem jsou skvělé," řekl prezident novinářům.

K podezření se vyjádřil i úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. "Je to lež. Izraelská vláda má dlouhodobě jasnou politiku v tom, že žádné špionážní operace ve Spojených státech neprovádíme. Toto rozhodnutí platí bez výjimek," stojí v prohlášení.

Mluvčí izraelského velvyslanectví ve Washingtonu označil zprávy o špehování telefonů v Bílém domě za nesmysl.

Politico se odvolává na své zdroje ve zpravodajských službách, které nemůže jmenovat. Izraelský deník The Jerusalem Post cituje bývalého šéfa izraelské armádní rozvědky Amose Jadlina, který tvrdí, že takové špehování Izrael ve Spojených státech nemá zapotřebí a věc považuje za výmysl.

Izraelští specialisté jsou pověstní tím, že dokážou mimořádně vyspělými technologiemi proniknout do míst, ze kterých potřebují informace nebo která jsou cílem jejich operace.

Před několika lety napadl počítačové systémy některých íránských jaderných zařízení virus zvaný Stuxnet a způsobil rozsáhlé výpadky. Akci mnozí experti dali do souvislosti se snahou Izraele zbrzdit íránský jaderný program, neboť židovský stát považuje potenciální atomovou bombu v rukách nepřátelského Íránu za hrozbu pro své přežití.

Před čtyřmi lety zveřejnil americký list The Wall Street Journal článek o tom, že Izrael se snažil odposlouchávat rozhovory o íránském jaderném programu, které vedly k dohodě s USA a dalšími velmocemi.

V roce 2017 rovněž Izraelci pronikli do počítačů lidí z vedení Islámského státu a odhalili, že džihádisté vyvíjejí nový typ výbušniny, kterou lze ukrýt v bateriích laptopu. Informace vedla k přechodnému zákazu laptopů na palubách letadel v některých zemích.

Vztahy mezi USA a Izraelem v minulosti otřásl jeden případ špionáže. V roce 1984 FBI zatkla pracovníka výzvědné služby amerického námořnictva Jonathana Pollarda, který tajně předával některé informace Izraeli.

Dostal doživotní trest vězení a americká strana dlouho odmítala izraelské žádosti o jeho propuštění. Na svobodu vyšel až před třemi lety.

Společnost se radikalizuje, to, co se děje v okolních zemích je jenom poslední kamínek do mozaiky, míní tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. | Video: Daniela Drtinová