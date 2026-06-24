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Zahraničí

„Speciální smlouvy“, které vedou na smrt. Ruští verbíři si vyhlédli nové oběti

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás

Ruští náboráři se nově zaměřují na mladé studenty, kterým slibují výcvik na operátory dronů a relativně bezpečné pozice mimo aktivní bojové zóny na Ukrajině. Ve skutečnosti však mohou studenti nečekaně skončit i v útočné pěchotě. Mnozí z nich si přitom rizika spojená s podpisem smlouvy neuvědomují. 

Podle aktivisty a právníka v oblasti lidských práv Artema Klygy mají ruské univerzity k dispozici metodický materiál ministerstva obrany, který je instruuje, jak službu v armádě propagovat a jak studentům prezentovat její „výhody“. (ilustrační foto).
Podle aktivisty a právníka v oblasti lidských práv Artema Klygy mají ruské univerzity k dispozici metodický materiál ministerstva obrany, který je instruuje, jak službu v armádě propagovat a jak studentům prezentovat její „výhody“. (ilustrační foto).Foto: Reuters
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Studenti na univerzitách v Rusku dostávají nabídky na vysoké platy, službu bez nasazení na ukrajinské frontě a možnost návratu ke studiu se školným zdarma a další benefity, pokud nastoupí do nově vytvořených jednotek operátorů dronů. 

Podle ruského serveru Groza nabídku mezi studenty aktivně propaguje nejméně 182 univerzit a 64 vyšších odborných škol. Náborová kampaň cílí především na technicky zaměřené studenty, kteří by mohli být vhodnými kandidáty na výcvik operátorů dronů, uvedla americká stanice NBC

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Rusko má ohledně dronových jednotek ambiciózní plány. Podle velitele ukrajinských Sil bezpilotních systémů Roberta „Magyara“ Brovdiho se Moskva snaží mít do konce letošního roku 168 tisíc příslušníků v dronových jednotkách, uvedl v rozhovoru pro server Ukrajinská pravda.

Rusové přitom postupují velmi rychle - na začátku letoška měly jejich dronové síly jen asi 86 tisíc příslušníků, ale do května jejich počet vzrostl na 114 tisíc, tvrdí Brovdi.

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„Speciální smlouvy“

Podle aktivisty a právníka v oblasti lidských práv Artema Klygy mají ruské univerzity k dispozici metodický materiál ministerstva obrany, který je instruuje, jak službu v armádě propagovat a jak studentům prezentovat její „výhody“. Jde například o „speciální smlouvy“, píše server Groza. 

Tato nabídka však podle Klygy může být pastí. Studenti se mohou ocitnout přímo v bojové zóně a být přeřazeni do útočné pěchoty bez možnosti odejít až do konce války. Podle právníka navíc v Rusku neexistují žádné „zvláštní studentské vojenské kontrakty“ - všichni odvedenci podepisují standardní smlouvu ministerstva obrany. 

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Podle ruského vojenského právníka Sergeje Mamontova náboráři studentům zamlčují, že podpis kontraktu z nich automaticky činí běžného vojáka, kterého může velitel podle vlastního uvážení přeřadit na jakoukoli pozici, napsal ukrajinský vojenský web Militarnyj.

Podle dodatku ke smlouvě navíc může být student přidělen na jinou vojenskou pozici, pokud nebude vyhovovat pro službu v jednotkách dronů. O tom se však rozhoduje až po podpisu kontraktu. 

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Mamontov dodal, že se na něj opakovaně obraceli příbuzní studentů, kteří uzavřeli smlouvu s tím, že se pojedou učit na operátory dronů. Místo toho však skončili ve výcvikovém prostoru a následně byli odesláni do útočných jednotek. 

Podle ruského exilového serveru Verstka vyvíjely některé školy tlak na studenty – především na ty s problémy ve studiu – aby kontrakt podepsali a nastoupili do vojenské služby.

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Ruské ministerstvo obrany v dubnu nicméně vydalo prohlášení, že studenti, kteří vstoupí do jednotek bezpilotních systémů, nebudou proti své vůli přeřazováni do jiných vojenských útvarů, a dodalo, že studenti ke službě v armádě nejsou nijak nuceni. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ke kontroverznímu tématu doplnil, že nabídka vstupu do dronových jednotek platí pro všechny zájemce, a to včetně studentů, psala NBC.

Útočná puška místo ovladače

Ukrajinský projekt „Chci žít“ identifikoval a zveřejnil seznamy více než tisíce studentů, kteří takové kontrakty podepsali. Podle serveru Novaja Gazeta Europe se studenti z evropské části Ruska na seznamu objevují jen ve velmi malém počtu. Většina rekrutů pochází ze Sibiře, Uralu a Povolží.

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Novináři letos v květnu zdokumentovali první známý případ úmrtí studenta naverbovaného do těchto jednotek, informoval server Militarnyj. Jde o 23letého studenta z Burjatska. 

Valerij Averin podepsal smlouvu s ruským ministerstvem obrany letos v lednu během posledního ročníku studia na technické škole. Po absolvování výcviku na operátora dronu byl odeslán na frontu a 6. dubna, jen několik dní po nasazení, padl v Luhanské oblasti.

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Jeho adoptivní matka uvedla, že jí syn naposledy volal 2. dubna a oznámil, že se přesouvá do oblasti bez možnosti komunikace. O šest dní později obdržela oficiální oznámení o jeho smrti při ostřelování.

„Tři měsíce se učil být operátorem dronu a nakonec ho poslali do útočné jednotky, přímo do mlýnku na maso. Člověka, který nikdy nesloužil v armádě,“ řekla podle serveru Militarnyj.

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