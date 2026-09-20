Špatné zprávy pro Merze: AfD dál drtí bývalé východní Německo. Berlín zřejmě ovládne levice

Německý kancléř Friedrich Merz už označil zemské volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku pro jeho CDU za pohromu. Zatímco v této bývalé východoněmecké zemi opět podle prvních odhadů vyhrála AfD, vládní CDU je těsně nad pěti procenty. V Berlíně zemské volby naopak podle prvních odhadů ovládne Levice.
Volby v německé spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko zřejmě vyhrála strana Alternativa pro Německo (AfD). Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 37 až 38 procent hlasů. Na druhém místě těsně skončila sociální demokracie (SPD) zemské premiérky Manuely Schwesigové – podle prognóz dostala 35,5 až 36,5 procenta hlasů.
Pohromou zde volby dopadly pro CDU kancléře Friedricha Merze: jeho Křesťanskodemokratická unie (CDU) se totiž pohybuje na hranici vstupu do zemského sněmu. Má mezi pěti a 5,5 procenta hlasů.
Do zemského sněmu ve Schwerinu se podle prognóz dostaly také radikálně levicová strana Levice s šesti až 7,5 procenta hlasů, strana Zelených s 5,5 procenta a podle prognózy stranice ARD také Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) s pěti procenty hlasů. ZDF této straně připisuje jen 4,8 procenta, do sněmu by se tak podle ní nedostala.
V Meklenbursku-Předním Pomořansku, řídce osídlené spolkové zemi na severovýchodě Německa, žije zhruba 1,6 milionu obyvatel. Volit jich dnes mohlo 1,3 milionu. Sociální demokracie tu byla hlavní vládní silou od roku 1998.
Průzkumy z posledních týdnů předpovídaly jasné vítězství AfD. Sociální demokracie zemské premiérky Schwesigové ale v posledních týdnech před volbami mocně dotahovala. Podle prognóz se jí ale nakonec zvítězit nepodařilo.
V Berlíně vítězí Levice
Volby v německém hlavním městě Berlíně naopak podle odhadů vyhrála strana Levice. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 24,5 až 26 procent hlasů.
Na druhém místě s odstupem skončila CDU – podle obou prognóz dostala 20 procent hlasů. Na třetím místě je v hlavním městě Německa AfD se ziskem okolo patnácti procent hlasů.
Podle prognóz se do berlínské Poslanecké sněmovny dostala také strana Zelených s 15 až 15,5 procenta hlasů, sociální demokracie s 12 procenty a Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) s pěti procenty hlasů.
„Ode dneška budeme společně měnit náš Berlín a uděláme z něj lepší místo,“ uvedla po zveřejnění prognóz lídryně strany Levice Elif Eralpová. Mohla by se stát první berlínskou primátorkou tureckého původu.
„V našem městě vyhrála láska a spravedlnost nad nenávistí a tento signál míří do světa," dodala.
Strana Zelených už uvedla, že by chtěla příští koalici na berlínské Červené radnici sestavit s Levicí a SPD. Ve 130členné Poslanecké sněmovně by měla podle prognóz většinu.
Lídr sociálních demokratů Steffen Krach v první reakci označil výsledek své strany za „katastrofální“. Kandidát CDU na berlínského primátora Stefan Evers uvedl, že vzhledem k okolnostem je výsledek „slušný“.
Podobně ho předtím zhodnotil i celostátní předseda jeho strany a kancléř Merz. Deklarovaným cílem CDU přitom bylo zabránit tomu, aby se příští primátorkou stala Eralpová z Levice. Teoreticky je stále možné sestavit také koalici CDU, Zelených a SPD pod Eversovým vedením.
Výsledek AfD v hlavním městě zůstal za očekáváním. Průzkumy jí předpovídaly až 18 procent, podle prognóz získala mezi 13,9 a 15,7 procenta. Oproti posledním volbám v roce 2023 přesto posílila. Tehdy dostala 9,1 procenta.
V Berlíně žije zhruba 3,9 milionu obyvatel, hlasovat dnes mohlo 2,5 milionu voličů. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci bez volebního práva. Poprvé mohli v Berlíně volit také šestnáctiletí a sedmnáctiletí.
Hlavními tématy kampaně byly nedostupnost bydlení a vysoké nájmy. Eralpová slibovala, že hodlá vyslyšet Berlíňany a realizovat jejich přání, které vyjádřili v roce 2021.
V poradním referendu se tehdy obyvatelé metropole vyslovili pro vyvlastnění bytů velkých pronajímatelů. Pro tehdy hlasovalo 59,1 procenta a účast dosáhla 73,5 procenta. Vyvlastnění se mělo týkat společností s více než 3000 byty.
Zatímco strana Zelených jako jeden z potenciálních partnerů Levice za určitých podmínek se socializací části bytů vlastněných koncerny souhlasí, lídr sociálních demokratů Krach ji odmítá. Německá ústava takzvané zespolečenštění umožňuje, sama Eralpová ale přiznává, že by šlo o dlouhý proces provázený řadou právních bitev.
V Berlíně žije zhruba 3,9 milionu obyvatel, hlasovat dnes mohlo 2,5 milionu voličů. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci bez volebního práva. Poprvé mohli v Berlíně volit také šestnáctiletí a sedmnáctiletí.
Merz je výsledkem zaskočený
Byť jde o odhady, které se budou v průběhu večera ještě zpřesňovat, už teď je jasné, že volby dopadly špatně hlavně pro CDU kancléře Friedricha Merze.
V danou chvíli je sice na nějaké zásadní závěry brzo, jeho první povolební projev ale ukázal, že je prvními odhady zaskočený. Voličům sice slíbil pokračování reforem, které jsou podle něj prostředkem proti jedu autoritářství, otázkou ovšem je, jak na výsledky zareagují jeho spolustraníci. A také koaliční partneři.
Bezprostředně po uzavření volebních místností Merz nicméně zdůraznil, že chce pokračovat jako kancléř.
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