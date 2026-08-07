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Zahraničí

Špatná zpráva pro Evropu a NATO. Rusko je dokázalo vynulovat, tvrdí Zalužnyj

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák

Valerij Zalužnyj, bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil, uvedl, že Rusko vyvinulo protiopatření proti téměř všem hlavním zbraňovým systémům NATO, které se v současnosti na Ukrajině používají, což ukazuje, že aliance potřebuje zásadně aktualizovat svou vojenskou doktrínu.

Ukrajina Zalužnyj
Bývalý velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj.Foto: Reuters
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„Vědecký a technologický vývoj jde kupředu. Do konce roku 2026 bude Ukrajina používat v podstatě všechny typy zbraní – s výjimkou řízených střel Tomahawk, jaderných zbraní, letadlových lodí a stíhaček F-35 – používaných NATO,“ řekl Zalužnyj ve středu na setkání s novináři v Kyjevě.

„Potenciál těchto zbraňových systémů byl vyčerpán. Rusko našlo protiopatření proti všem z nich,“ citoval ho deník The Kyiv Post.

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Zalužnyj se dále domnívá, že ruská totální invaze na Ukrajinu odhalila nedostatky aliance. Válka podle něj změnila ukrajinské ozbrojené síly do takové míry, že již pokročily nad rámec současné vojenské doktríny NATO, a proto se musí modernizovat i aliance.

„Ukrajinské ozbrojené síly dosáhly zcela nové úrovně. NATO nemá jinou možnost než přejít na zcela nové standardy,“ řekl.

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Ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj na konferenci Lennarta Meriho v Tallinu.
Ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj na konferenci Lennarta Meriho v Tallinu.Foto: Lennart Meri Conference – Arno Mikkor

Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO?

Současný ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii na středeční schůzce vysvětlil kontroverzní prohlášení, které učinil začátkem tohoto týdne, v němž zřejmě uvedl, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO, protože vojenské standardy aliance jsou založeny na doktrínách druhé světové války.

Zalužnyj se domnívá, že ukrajinské bojové zkušenosti jsou již tak daleko před současnými standardy NATO, že by nově transformovaná aliance byla připravena Ukrajinu přijmout za člena.

Zalužnyj také zopakoval svou dřívější výzvu k vytvoření zcela nového bezpečnostního bloku, který by pravděpodobně byl zaměřen na Evropu a splňoval požadavky moderního válčení.

Jeho pondělní prohlášení o nemožnosti vstupu Ukrajiny do NATO vyvolalo v zemi rozsáhlou kritiku. Ukrajinské ministerstvo zahraničí později uvedlo, že Zalužného slova byla vytržena z kontextu, a zdůraznilo, že cíl Kyjeva vstoupit do NATO se nezměnil.

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Zalužnyj zároveň zdůraznil, že zůstává neochvějným zastáncem NATO. Připomněl, že již v roce 2019 prosazoval přechod ukrajinských ozbrojených sil na standardy NATO, ačkoliv se mu to setkalo s ostrou kritikou.

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