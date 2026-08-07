Špatná zpráva pro Evropu a NATO. Rusko je dokázalo vynulovat, tvrdí Zalužnyj

Valerij Zalužnyj, bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil, uvedl, že Rusko vyvinulo protiopatření proti téměř všem hlavním zbraňovým systémům NATO, které se v současnosti na Ukrajině používají, což ukazuje, že aliance potřebuje zásadně aktualizovat svou vojenskou doktrínu.
„Vědecký a technologický vývoj jde kupředu. Do konce roku 2026 bude Ukrajina používat v podstatě všechny typy zbraní – s výjimkou řízených střel Tomahawk, jaderných zbraní, letadlových lodí a stíhaček F-35 – používaných NATO,“ řekl Zalužnyj ve středu na setkání s novináři v Kyjevě.
„Potenciál těchto zbraňových systémů byl vyčerpán. Rusko našlo protiopatření proti všem z nich,“ citoval ho deník The Kyiv Post.
Zalužnyj se dále domnívá, že ruská totální invaze na Ukrajinu odhalila nedostatky aliance. Válka podle něj změnila ukrajinské ozbrojené síly do takové míry, že již pokročily nad rámec současné vojenské doktríny NATO, a proto se musí modernizovat i aliance.
„Ukrajinské ozbrojené síly dosáhly zcela nové úrovně. NATO nemá jinou možnost než přejít na zcela nové standardy,“ řekl.
Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO?
Současný ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii na středeční schůzce vysvětlil kontroverzní prohlášení, které učinil začátkem tohoto týdne, v němž zřejmě uvedl, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO, protože vojenské standardy aliance jsou založeny na doktrínách druhé světové války.
Zalužnyj se domnívá, že ukrajinské bojové zkušenosti jsou již tak daleko před současnými standardy NATO, že by nově transformovaná aliance byla připravena Ukrajinu přijmout za člena.
Zalužnyj také zopakoval svou dřívější výzvu k vytvoření zcela nového bezpečnostního bloku, který by pravděpodobně byl zaměřen na Evropu a splňoval požadavky moderního válčení.
Jeho pondělní prohlášení o nemožnosti vstupu Ukrajiny do NATO vyvolalo v zemi rozsáhlou kritiku. Ukrajinské ministerstvo zahraničí později uvedlo, že Zalužného slova byla vytržena z kontextu, a zdůraznilo, že cíl Kyjeva vstoupit do NATO se nezměnil.
Zalužnyj zároveň zdůraznil, že zůstává neochvějným zastáncem NATO. Připomněl, že již v roce 2019 prosazoval přechod ukrajinských ozbrojených sil na standardy NATO, ačkoliv se mu to setkalo s ostrou kritikou.
Mohlo by vás zajímat:
Rafinerií Slovnaft otřásl výbuch. Bratislavou se šíří dým
V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Slovenský zpravodajský server Denník N v pátek napsal, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Příčina požáru je zatím neznámá, uvedl server Aktuality.sk. Obyvatelům podle rafinerie nebezpečí nehrozí.
Itálie dostala ultimátum: do neděle musí zrušit kontroly cestujících ze Španělska
Španělská vláda v pátek pohrozila Itálii, že zavede odvetná opatření vůči cestujícím z Itálie, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. V pátek o tom napsal deník El País.
Komentář: Babišova vláda tiše chystá velké politické změny. Kryjí je kulturní války
„Je to celé vymyšlené jen pro velké agropodniky, které žijí na pronajaté půdě. Jsme kategoricky proti,“ řekl šéf Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek redakci Aktuálně.cz k chystané vládní novele, která by zavedla povinné předkupní právo na pronajatou zemědělskou půdu.
ŽIVĚ Jemenští Húsíové při útoku v Saúdské Arábii zranili 11 civilistů
Při útoku jemenských húsíjských povstalců v saúdskoarabské oblasti Nadžrán bylo zraněno 11 civilistů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Rijádem vedená vojenská koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Oblast leží v těsné blízkosti hranic s Jemenem. Mezi zraněnými je sedm občanů Saúdské Arábie včetně ženy a čtyřletého dítěte, dva Egypťané, Jemenec a Pákistánec.
Zpěvačka Charlotte Gott zveřejnila videoklip ke svému třetímu singlu Paris
Nový videoklip se natáčel během června přímo ve francouzské metropoli a Charlotte v něm nejen zpívá, ale doprovází se i na klavír, což dle tvůrců dodává celému klipu komornější ráz.