Špatná zpráva. Rusy zajatý český občan jde za mříže, rozhodl soud v okupované oblasti

Luhanská státní tisková agentura, kterou separatisté zřídili, uvedla, že nejvyšší soud Luhanské lidové republiky uložil Tranovi dlouholeté vězení s maximální ostrahou za to, že se účastnil bojových operací proti ruským silám v Doněcké lidové republice. Doněcká lidová republika je rovněž separatistickým útvarem na východě okupované Ukrajiny.
Ruské i separatistické úřady cizince, kteří pomáhají Ukrajině bránit se před ruskou invazí, nepovažují za řádné účastníky bojů, ale za nájemné vojáky. Nepřiznávají jim tak status válečného zajatce a naopak o nich informují jako o žoldnéřích či teroristech.
O zadržení 21letého Trana koncem listopadu informovali novináři z projektu Linie ve spolupráci s webem Seznam Zprávy. Do zajetí se dostal letos v srpnu.
Hoang Tran podle webu působil u 60. mechanizované brigády ukrajinské armády a před nasazením absolvoval výcvik u mezinárodní legie, která sdružuje zahraniční dobrovolníky bojující na straně Ukrajiny.
V listopadu se v médiích objevila také zpráva o Češce, které Rusko v její nepřítomnosti uložilo trest 13 let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny.
Podle vyšetřovatelů žena od listopadu 2023 do června letošního roku působila v 59. brigádě ukrajinské armády. Soud ji podle zákonů Ruské federace shledal vinnou ze spáchání trestného činu žoldnéřské účasti v ozbrojeném konfliktu.