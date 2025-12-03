Zahraničí

Špatná zpráva. Rusy zajatý český občan jde za mříže, rozhodl soud v okupované oblasti

ČTK Viet Tran ČTK, Viet Tran
před 48 minutami
Soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na 13 let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině proti Rusům. Ve středu o tom informovala ruská agentura TASS s odvoláním na úřady v Luhanské lidové republice, což je mezinárodně neuznaný separatistický útvar na východě Ukrajiny. Ruská média původně uváděla, že Hoangu Tranovi hrozí až 15 let za mřížemi.
Zajatý česko-vietnamský občan Hoang Tran, který bojoval na Ukrajině, byl odsouzen na 13 let vězení. Rozhodl o tom soud v okupované Luhanské oblasti.
Zajatý česko-vietnamský občan Hoang Tran, který bojoval na Ukrajině, byl odsouzen na 13 let vězení. Rozhodl o tom soud v okupované Luhanské oblasti. | Foto: Generální prokuratura Ruské federace

Luhanská státní tisková agentura, kterou separatisté zřídili, uvedla, že nejvyšší soud Luhanské lidové republiky uložil Tranovi dlouholeté vězení s maximální ostrahou za to, že se účastnil bojových operací proti ruským silám v Doněcké lidové republice. Doněcká lidová republika je rovněž separatistickým útvarem na východě okupované Ukrajiny.

Související

Pět hodin zavření s Putinem. Just spekuluje, co se dělo na schůzce, o níž se mlčí

just
7:35

Ruské i separatistické úřady cizince, kteří pomáhají Ukrajině bránit se před ruskou invazí, nepovažují za řádné účastníky bojů, ale za nájemné vojáky. Nepřiznávají jim tak status válečného zajatce a naopak o nich informují jako o žoldnéřích či teroristech.

O zadržení 21letého Trana koncem listopadu informovali novináři z projektu Linie ve spolupráci s webem Seznam Zprávy. Do zajetí se dostal letos v srpnu.

Hoang Tran podle webu působil u 60. mechanizované brigády ukrajinské armády a před nasazením absolvoval výcvik u mezinárodní legie, která sdružuje zahraniční dobrovolníky bojující na straně Ukrajiny.

V listopadu se v médiích objevila také zpráva o Češce, které Rusko v její nepřítomnosti uložilo trest 13 let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny.

Podle vyšetřovatelů žena od listopadu 2023 do června letošního roku působila v 59. brigádě ukrajinské armády. Soud ji podle zákonů Ruské federace shledal vinnou ze spáchání trestného činu žoldnéřské účasti v ozbrojeném konfliktu.

 
Mohlo by vás zajímat

"Nechci je tady," pustil se Trump do Somálců. Pak začala velká razie proti imigrantům

"Nechci je tady," pustil se Trump do Somálců. Pak začala velká razie proti imigrantům

Putin promluvil o válce s Evropou. Znepokojivý tón naznačil, co má Kreml v plánu

Putin promluvil o válce s Evropou. Znepokojivý tón naznačil, co má Kreml v plánu
1:26

Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Šéf Pentagonu Hegseth měl na zasedání vlády nepříjemný překlep na jmenovce

Šéf Pentagonu Hegseth měl na zasedání vlády nepříjemný překlep na jmenovce
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Vietnam Ukrajina domácí občan dobrovolník válka Rusko soud Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

před 1 minutou
"Nechci je tady," pustil se Trump do Somálců. Pak začala velká razie proti imigrantům

"Nechci je tady," pustil se Trump do Somálců. Pak začala velká razie proti imigrantům

Spustily se protiimigrační operace ve městech New Orleans a Minneapolis s cílem zadržet nelegální přistěhovalce, kteří v USA pobývají bez povolení.
před 14 minutami
Putin promluvil o válce s Evropou. Znepokojivý tón naznačil, co má Kreml v plánu
1:26

Putin promluvil o válce s Evropou. Znepokojivý tón naznačil, co má Kreml v plánu

Putinova slova zazněla jen několik hodin před klíčovou schůzkou s americkými vyjednavači v Moskvě a tón ukázal, že Kreml nemá v úmyslu ustupovat.
Aktualizováno před 22 minutami
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

ŽIVĚ
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami
Kubánský režim funguje, proč někdo utíká? diví se Juantorena. Dodnes zbožňuje Ostravu

Kubánský režim funguje, proč někdo utíká? diví se Juantorena. Dodnes zbožňuje Ostravu

Obraz kubánského atleta Alberta Juantoreny nejde vymazat ze vzpomínek sportovních fanoušků ani z historických tabulek.
před 48 minutami
Špatná zpráva. Rusy zajatý český občan jde za mříže, rozhodl soud v okupované oblasti

Špatná zpráva. Rusy zajatý český občan jde za mříže, rozhodl soud v okupované oblasti

Ruská média informovala o tom, že Trana zajali vojáci Ruské federace v srpnu 2025 u obce Červený Lyman poblíž města Pokrovsk v Doněcké oblasti.
Aktualizováno před 1 hodinou
Turek chce Pavlovi vysvětlit své kauzy. Můj názor půjde těžko zvrátit, řekl prezident

ŽIVĚ
Turek chce Pavlovi vysvětlit své kauzy. Můj názor půjde těžko zvrátit, řekl prezident

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Šéf Pentagonu Hegseth měl na zasedání vlády nepříjemný překlep na jmenovce

Šéf Pentagonu Hegseth měl na zasedání vlády nepříjemný překlep na jmenovce

Místo jednoho S na začátku anglického výrazu Secretary (ministr) byla písmena S dvě, upozornila agentura AP.
Další zprávy