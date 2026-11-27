Mezi Němci výrazně klesá podpora vojenské pomoci Ukrajině. Proti dodávkám zbraní se nyní vyslovuje většina obyvatel – a to přesto, že Rusko nadále považují za vojenskou hrozbu. Ukazuje to nový průzkum agentury Forsa, jehož výsledky tento týden zveřejnila Nadace Körber.
V průzkumu, který se uskutečnil v září a zúčastnilo se ho 1501 respondentů, se proti německé vojenské pomoci Ukrajině vyslovilo 53 procent dotázaných. Ještě před rokem přitom tento názor zastávalo pouze 39 procent Němců, zatímco 59 procent pomoc podporovalo. Nyní její podpora spadla na 46 procent.
Odpor k vojenské pomoci je obzvlášť patrný mezi příznivci krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD), která je nejsilnější opoziční stranou a vede také v celostátních průzkumech. Vojenskou podporu Ukrajině z této skupiny schvaluje pouze 11 procent dotázaných, zatímco 75 procent se vyslovilo pro normalizaci vztahů s Ruskem.
Na opačném konci názorového spektra stojí především voliči Zelených, mezi nimiž vojenskou pomoc Ukrajině podporuje 73 procent respondentů. Souhlasí s ní také 67 procent příznivců křesťanskodemokratické unie CDU/CSU, 64 procent voličů sociálních demokratů (SPD) a 61 procent sympatizantů strany Die Linke.
Rozdíly jsou znatelné také mezi jednotlivými částmi země. Zatímco ve východním Německu podporuje vojenskou pomoc pouze 31 procent respondentů, na západě země je to 48 procent. Výraznou roli hraje rovněž dosažené vzdělání, s jehož klesající úrovní roste i odpor k vojenské pomoci Ukrajině.
Výrazný pokles
„Je to poměrně výrazný pokles, jelikož tuto otázku klademe už roky a za běžných okolností se změny pohybují v rozmezí dvou až tří procentuálních bodů,“ poznamenal spoluautor studie Florian Bigge.
Výsledky průzkumu znepokojují také německou vládu. Ministr zahraničí Johann Wadephul je pro magazín Spiegel označil za znepokojivé. „Jsme v situaci, kdy je pro naši zemi důležité, aby vydržela v nastaveném kurzu. Pokud totiž nyní nezastavíme ruský model zabírání území vojenskou silou, budou následovat další agrese,“ varoval.
Němci se Ruska stále obávají
Sábnoucí podpora vojenské pomoci Ukrajině ale zřejmě nesouvisí s tím, že by Němci začali mít příznivější postoj k Rusku. Celkem 82 procent respondentů uvedlo, že Moskvu nadále považuje za vojenskou hrozbu. Šest z deseti dotázaných se zároveň domnívá, že Německo a Evropa nedělají dost pro prosazení mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou.
Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder navštívil jednu z moskevských poboček nového řetězce supermarketů Hyperglobus.
Průzkum rovněž ukázal, že 83 procent Němců chce, aby jejich země zůstala neutrální v soupeření mezi Čínou a Spojenými státy. Podle 61 procent respondentů navíc spojenectví Evropy a USA, tradičně označované jako Západ, už fakticky neexistuje.
Kontrast s politikou Berlína
Nálady německé veřejnosti jsou tak v kontrastu s dosavadní politikou Berlína, který stále patří k nejvýznamnějším podporovatelům Kyjeva a od začátku invaze v únoru 2022 poskytl nebo vyčlenil na vojenskou pomoc téměř 58 miliard eur.
Další balík pomoci oznámil kancléř Friedrich Merz na začátku října během návštěvy Kyjeva. Jeho hodnota přesahuje 1,3 miliardy eur, z čehož přibližně miliarda eur připadá na vojenskou pomoc a dalších 350 milionů eur na opravy ukrajinské energetické infrastruktury.
Obě země zároveň podepsaly 15 dohod o bezpečnostní spolupráci a výrobě zbraní v celkové hodnotě přes 8,5 miliardy eur.
Minulý týden pak spolkový ministr obrany Boris Pistorius oznámil, že Německo společně s Norskem financuje také dodávku amerických zbraní v hodnotě 300 milionů dolarů. Balík v rámci alianční iniciativy PURL zahrnuje především protiletadlové střely PAC-2 a PAC-3 do systémů Patriot.
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