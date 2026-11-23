Španělský nejvyšší soud dnes definitivně zastavil trestní stíhání lídra katalánských separatistů Carlese Puigdemonta. Odstranil tak poslední právní překážku pro jeho návrat do vlasti po bezmála deseti letech, které strávil v exilu, informovaly agentury Reuters a AFP. Rozhodnutí přichází necelý týden před parlamentními volbami, které se ve Španělsku uskuteční v neděli.
„Bylo rozhodnuto o definitivním zastavení stíhání ohledně skutků (...) z důvodu zániku případné trestní odpovědnosti v důsledku amnestie Carlese Puigdemonta,“ stojí podle AFP v dnes zveřejněném verdiktu soudu.
Agentura dnešní rozhodnutí soudu označila za poslední krok při uplatňování kontroverzního zákona o amnestii, který španělský parlament schválil v roce 2024.
Nejvyšší soud původně zastával názor, že se amnestie nevztahuje na lidi stíhané za zpronevěru veřejných prostředků. Té se podle dřívějšího rozhodnutí soudu Puigdemont a několik dalších katalánských politiků dopustili tím, že na uspořádání referenda o nezávislosti v roce 2017 použili peníze regionu.
Soud v Madridu tehdy hlasování zakázal s tím, že odporuje španělské ústavě. Ústavní soud ale letos v říjnu rozhodl, že amnestie platí i pro obvinění ze zpronevěry, a nejvyšší soud poté nejprve zrušil zatykač vydaný na Puigdemonta.
Puigdemont byl předsedou katalánské vlády od ledna 2016 do října 2017, kdy po uspořádání referenda utekl před španělskou justicí do Belgie. Plebiscit, jemuž se tehdejší španělská pravicová vláda snažila zabránit soudně i silou, vyvolal hlubokou krizi mezi Madridem a Barcelonou.
Od té doby se Puigdemont vrátil na španělské území jen jednou: v srpnu 2024 se objevil na několik hodin v Barceloně, kde promluvil na demonstraci a rychle zase odjel, aniž ho katalánští policisté zadrželi.
Vláda premiéra Pedra Sáncheze amnestii prosadila na základě dohody z roku 2023 mezi jeho socialistickou stranou a dvěma katalánskými stranami včetně Puigdemontovy strany Junts. Výměnou za jejich podporu mohl Sánchez zůstat premiérem. Tento postup tehdy vyvolal silný politický i společenský odpor ze strany kritiků vlády.
V rozhovoru pro list El Mundo z minulého týdne Puigdemont Sáncheze ostře kritizoval a označil jej za „amorálního člověka s přehnanými ambicemi“. Podle Reuters také řekl, že strana Junts využila Sánchezových ambicí k tomu, aby „porazila“ Španělsko.
Zpět do Katalánska podle svých slov nijak nechvátá a nemá rozhodně v úmyslu vracet se v době vrcholící předvolební kampaně. Návrat nicméně zvažuje v prosinci, konkrétní datum zatím nezná, dodal. Strana Junts dnes oznámila, že Puigdemont ve středu uspořádá v Bruselu tiskovou konferenci.
Po dnešním rozhodnutí soudu Puigdemont na síti X zveřejnil báseň katalánského autora Jauma Ponse Alordy, plnou vulgárních výrazů a namířenou proti jeho „nejmilejším nepřátelům“, upozornil Reuters.
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