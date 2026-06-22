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Zahraničí

Španělský soud uložil exministru dopravy Ábalosovi 24 let za korupci

ČTK

Španělský nejvyšší soud dnes uložil někdejšímu ministru dopravy Josému Luisi Ábalosovi 24 let vězení za korupci, napsala agentura AFP. Odsouzení Ábalose, někdejšího významného představitele vládní Španělské dělnické socialistické strany (PSOE), je další tvrdou ranou pro premiéra Pedra Sáncheze, který čelí výzvám k rezignaci.

FILE PHOTO: Former Spanish Transport Minister and former aide testify before court in alleged corruption case
Bývalý ministr dopravy José Luis Ábalos u Nejvyššího soudu v Madridu, 23. června 2025.Foto: REUTERS – Pedro Nunes
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Případ se týkal zejména podezření z neoprávněných smluv na nákup roušek za pandemie covidu-19. Ábalos podle obžaloby získal výměnou za přidělení zakázek na nákup milionů roušek měsíční příplatky k platu, proplacení rodinné dovolené, výhody pro své milenky, a dokonce i platby za prostitutky.

Kromě Ábalose byl odsouzen také jeho bývalý poradce Kolda García, který dostal 19 let za členství ve zločinecké organizaci, korupci, zpronevěru veřejných prostředků a zneužití vlivu. Oba muži, kteří obvinění během procesu popírali, jsou už několik měsíců ve vazbě.

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Odsouzen byl také podnikatel Victor de Aldama, jehož firmy oba při zadávání zakázek na nákup roušek protežovali, a to na 4,5 roku vězení s tím, že výkon jeho trestu byl odložen vzhledem k jeho spolupráci s vyšetřovateli. De Aldama před soudem tvrdil, že premiér Sánchez byl vůdcem "organizované skupiny" stojící v čele této sítě a že PSOE si díky těmto neoprávněným provizím zajistila nelegální financování. Sánchez to odmítá.

"V jednomyslně přijatém rozsudku se konstatuje, že všichni tři obžalovaní vytvořili zločineckou organizaci s rozdělením rolí, která se dopustila závažných korupčních trestných činů," uvedl soud.

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Ábalos byl v minulosti ústřední postavou při Sánchezově vzestupu a také nejmocnějším mužem PSOE, jíž byl v letech 2017 až 2021 organizačním tajemníkem, než aféra propukla. Případ silně otřásl levicovou vládou, která se vždy hlásila k boji proti korupci, a nepřímo se dotkl i dalšího bývalého představitele PSOE Santose Cerdána, který zaujal pozici po Ábalosovi.

Sánchez vede PSOE od června 2017 a k moci se dostal v červnu 2018 po rozsáhlém korupčním skandálu, který vedl k pádu kabinetu Mariana Rajoye z Lidové strany (PP). Sám opakovaně zdůrazňoval, že o případu nic neví a že PSOE nikdy nečerpala žádné nelegální finanční prostředky. PP a krajně pravicová strana Vox jej kritizují a neustále vyzývají k tomu, aby odstoupil z premiérské funkce a vyhlásil předčasné volby, což Sánchez odmítá.

Sánchezův bratr čeká na rozsudek v kauze týkající se zneužití vlivu a soud v sobotu nařídil, aby premiérova manželka Begoňa Gómezová byla souzena pro korupci, a zakázal jí opustit zemi. Jeho mentor a expremiér José Luis Zapatero je stíhán v kauze týkající se zneužití vlivu. Vyšetřovatelé navíc na konci května provedli prohlídku madridského ústředí PSOE v souvislosti s případem týkajícím se skupiny, která měla zabránit vyšetřování kauz týkajících se socialistické strany a členů vlády.

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