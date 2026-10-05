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Zahraničí

Španělský premiér vyhlásil předčasné volby. „Konečně,“ volá opozice

ČTK
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Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělí ráno vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce Moncloa řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Sánchezův kabinet čelí kritice kvůli krizi ohledně bydlení a v posledních dnech také masovým demonstracím po celé zemi.

Španělský premiér Pedro Sánchez.
Španělský premiér Pedro Sánchez.Foto: REUTERS – Susana Vera
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O vyhlášení předčasných voleb se spekulovalo od pátku, kdy vláda v parlamentu neuspěla se dvěma dekrety na zvýšení ochrany nájemníků. Reagovala tím na demonstrace v zemi za dostupné bydlení. Ukázalo se, že kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami nemá v parlamentu sílu, aby prosadil opatření, která považuje za klíčová.

Sánchez ve zhruba desetiminutovém projevu řekl, že chce ve volbách rozšířit progresivní koalici, která ve Španělsku v různých formách vládne od roku 2018. Přímo neuvedl, zda bude usilovat o obhajobu premiérského mandátu.

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Řekl však, že Španělé rozhodnou, zda bude pokračovat krajně pravicová vlna, která je podle něj patrná v jiných zemích, nebo progresivní vláda.

Premiér většinu svého proslovu věnoval tomu, co považuje za úspěchy své vlády. Uvedl, že španělská ekonomika v posledních letech roste výrazně rychleji než ekonomika Německa a Francie a naopak míra chudoby klesá; že vláda prosadila sociální opatření a v mezinárodní politice podpořila Ukrajinu bojující proti ruské invazi, odmítla izraelské tažení v Pásmu Gazy, které Sánchez označil za genocidu, a vymezila se vůči „technologickým oligarchům“.

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„Koaliční progresivní vláda nepřestala pracovat,“ poznamenal Sánchez, který uznal komplikovanou situaci v parlamentu.

„V rámci našich možností jsme se snažili vytvořit lepší svět pro naše občany i celé lidstvo,“ sdělil Sánchez. Poukázal na to, že jeho vláda podporovala EU, OSN a Ukrajinu bojující proti ruské invazi a současně odmítala „genocidu“, jak označuje Sánchez izraelské tažení v Pásmu Gazy. Španělská vláda podle Sáncheze „bojovala proti tyranům, techno oligarchům a spekulantům, kteří chtějí zničit budoucnost našich dětí“.

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Opoziční pravice požadovala svolání předčasných voleb již několik měsíců, nejdříve kvůli korupčním skandálům členů socialistické strany a lidí ze Sánchezova okolí, pak například kvůli migrační krizi ve městě Ceuta. „Konečně,“ stojí na záběrech, které zveřejnila krátce po oznámení předčasných voleb opoziční Lidová strana.

Nové volby však požadovali i někteří provládní politici kvůli chybějící většině v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Bez ní kabinetu často chyběly v dolní komoře hlasy pro prosazení svých návrhů.

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Podle španělské ústavy konání předčasných voleb musí schválit vláda na návrh premiéra. Volby vyhlašuje král. Sánchez uvedl, že na pondělí svolá mimořádné zasedání kabinetu.

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