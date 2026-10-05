Španělský premiér vyhlásil předčasné volby. „Konečně,“ volá opozice

Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělí ráno vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce Moncloa řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Sánchezův kabinet čelí kritice kvůli krizi ohledně bydlení a v posledních dnech také masovým demonstracím po celé zemi.
O vyhlášení předčasných voleb se spekulovalo od pátku, kdy vláda v parlamentu neuspěla se dvěma dekrety na zvýšení ochrany nájemníků. Reagovala tím na demonstrace v zemi za dostupné bydlení. Ukázalo se, že kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami nemá v parlamentu sílu, aby prosadil opatření, která považuje za klíčová.
Sánchez ve zhruba desetiminutovém projevu řekl, že chce ve volbách rozšířit progresivní koalici, která ve Španělsku v různých formách vládne od roku 2018. Přímo neuvedl, zda bude usilovat o obhajobu premiérského mandátu.
Řekl však, že Španělé rozhodnou, zda bude pokračovat krajně pravicová vlna, která je podle něj patrná v jiných zemích, nebo progresivní vláda.
Premiér většinu svého proslovu věnoval tomu, co považuje za úspěchy své vlády. Uvedl, že španělská ekonomika v posledních letech roste výrazně rychleji než ekonomika Německa a Francie a naopak míra chudoby klesá; že vláda prosadila sociální opatření a v mezinárodní politice podpořila Ukrajinu bojující proti ruské invazi, odmítla izraelské tažení v Pásmu Gazy, které Sánchez označil za genocidu, a vymezila se vůči „technologickým oligarchům“.
„Koaliční progresivní vláda nepřestala pracovat,“ poznamenal Sánchez, který uznal komplikovanou situaci v parlamentu.
„V rámci našich možností jsme se snažili vytvořit lepší svět pro naše občany i celé lidstvo,“ sdělil Sánchez. Poukázal na to, že jeho vláda podporovala EU, OSN a Ukrajinu bojující proti ruské invazi a současně odmítala „genocidu“, jak označuje Sánchez izraelské tažení v Pásmu Gazy. Španělská vláda podle Sáncheze „bojovala proti tyranům, techno oligarchům a spekulantům, kteří chtějí zničit budoucnost našich dětí“.
Opoziční pravice požadovala svolání předčasných voleb již několik měsíců, nejdříve kvůli korupčním skandálům členů socialistické strany a lidí ze Sánchezova okolí, pak například kvůli migrační krizi ve městě Ceuta. „Konečně,“ stojí na záběrech, které zveřejnila krátce po oznámení předčasných voleb opoziční Lidová strana.
Nové volby však požadovali i někteří provládní politici kvůli chybějící většině v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Bez ní kabinetu často chyběly v dolní komoře hlasy pro prosazení svých návrhů.
Podle španělské ústavy konání předčasných voleb musí schválit vláda na návrh premiéra. Volby vyhlašuje král. Sánchez uvedl, že na pondělí svolá mimořádné zasedání kabinetu.
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